ABWEHR - Ömer Toprak (Bayer 04 Leverkusen): Seine stärkste Szene im Spiel gegen Bayern hatte Toprak, als er den Kopfball von Arturo Vidal gerade noch so von der Linie kratzte. Auch schon davor bissig und aufmerksam in jedem Zweikampf. Seine große Stunde schlug aber, als sein Nebenmann Jedvaj mit Gelb-Rot vom Platz musste und er die Leverkusener Verteidigung in den letzten 30 Minuten mit unbändigem Einsatz in ein unüberwindbares Bollwerk verwandelte.