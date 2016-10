Tor - René Adler (Hamburger SV )



Der Hamburger Keeper war in Mönchengladbach der große Rückhalt seiner 65 Minuten lang in Unterzahl spielenden Mannschaft. Zum ersten Mal seit März 2014 hielt er wieder einmal einen Elfmeter - damals übrigens auch bei den Fohlen. Adler strahlte in jeder Situation Präsenz und Souveränität aus und hatte so erheblichen Anteil an dem Punktgewinn seines Teams.