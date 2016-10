Mittelfeld - Kerem Demirbay (1899 Hoffenheim)

Es sollte den Hamburger SV mächtig wurmen, dass er den in der vergangenen Saison an den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf ausgeliehenen Mittelfeldspieler hat ziehen lassen. Kerem Demirbay unterstrich auch gegen Hertha BSC seine aktuelle Topform. Der Standard-Spezialist war natürlich am Tor des Tages gegen die Berliner beteiligt - per Freistoß. Er bereitete insgesamt acht Torschüsse seiner Mitspieler vor, über 86 Prozent seiner Zuspiele kamen bei den Kollegen an. Es war wieder einmal ein ganz starker Auftritt des 23-Jährigen.