Abwehr: Dennis Diekmeier (Hamburger SV) In der Partie gegen Eintracht Frankfurt am 16. Spieltag stockte nicht nur den HSV-Fans der Atem: Dennis Diekmeier erzielte in der 55. Minute den Ausgleich für den HSV - doch der Schiedsrichter verweigerte dem Treffer wegen einer Abseitsposition die Anerkennung. So steht weiterhin die "Null" beim unerfolgreichsten Torjäger der Bundesliga-Geschichte. Am zweiten Spieltag dieser Spielzeit schwang sich Diekmeier zum alleinigen Rekordhalter auf, als er Markus Schuler (182 Spiele) überholte. Seither arbeitet Diekmeier an der eigenen Legende. 197 Spiele im Oberhaus, kein Tor - hält der erst 28-Jährige bis zum Karriereende durch, wird er nach dem berühmten Beckenbauerschen Diktum in punkto Erfolglosigkeit auf Jahre hinaus unschlagbar sein.