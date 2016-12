DEFENSIVE RECHTS - Timothy Chandler (Eintracht Frankfurt): Der Lohn ist kurz vor Weihnachten noch in Form einer Vertragsverlängerung gekommen. Timothy Chandler kann mindestens bis 2020 bei der Eintracht bleiben. Dabei sah es in der vergangenen Saison noch so aus, als würde der US -Amerikaner - wenn überhaupt - nur noch sporadisch gebraucht. Nun kommt er auf bislang 15 von 16 möglichen Einsätzen in der Bundesliga, drei Torvorlagen und vor allem zahlreiche gute Leistungen in seiner Rolle als rechter Verteidiger.