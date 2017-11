Abwehr - Stefan Bell (1. FSV Mainz 05): Der souveräne Abwehrchef (2.v.r.) der Mainzer gewann starke 76 Prozent seiner Zweikämpfe. Er war der entscheidende Faktor beim Sieg gegen den 1. FC Köln ohne Gegentor. Am Ende klappte das sogar noch in Unterzahl. Bell dirigierte seine Abwehr mit viel Übersicht, so dass die Rheinhessen nicht viele Chancen der Kölner zuließen.