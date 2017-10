Mittelfeld - Thiago Alcántara (Bayern München): Der Spanier war in einer dominanten Bayern-Elf der auffälligste und auch wirkungsvollste Spieler. In Sachen Laufdistanz und gewonnene Zweikämpfe war er Bester in der Bayern-Statistik, bei Ballbesitzphasen und Passquote weit vorne. Thiago sorgte für überraschende Impulse nach vorne und im Verbund mit seinem Landsmann Javi Martínez dafür, dass die Innenverteidiger Jérôme Boateng und Mats Hummels einen recht entspannten Arbeitstag verlebten. Sein präziser Schuss zum 3:0 krönte seine Klasseleistung.