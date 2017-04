Es ist tatsächlich kaum zu glauben, aber mit einem Sieg im direkten Duell könnte Werder in der Tabelle an Eintracht Frankfurt vorbeiziehen - und unfassbarerweise noch die Fühler nach Europa ausstrecken. Das muss man so ungläubig formulieren, weil Bremen Mitte Februar nach vier Niederlagen in Folge noch auf Platz 16 lag. "Wir waren in einer der größten Sackgassen, die es im sportlichen Bereich gibt" , sagte Bremens Kapitän Zlatko Junuzovic.

Doch dann kamen sechs Siege in sieben Spielen, und die Sonne scheint wieder über der Weser. Allerdings könnte sich Werder derzeit auch Fortuna Bremen nennen. So war Werder in Freiburg arg unter Druck, führte dann aber trotzdem zwischendurch mit 3:0. Und das 3:0 gegen Schalke unter der Woche hätte auch anders ausgehen können, hätte S04 nur ein paar seiner hochkarätigen Chancen genutzt.

"Europapokal, Europapokal"

War aber nicht so, und so hallen jetzt wieder mal "Europapokal, Europapokal"-Gesänge durchs Weserstadion. Gesänge, die in Frankfurt ziemlich leise geworden sind. Denn während das Glück Station in Bremen macht, hat sich das Pech Frankfurt zur Zwischenmiete ausgesucht.