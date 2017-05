Mit der desaströsen 0:6-Niederlage gegen den FC Bayern erlebte Wolfsburg den nächsten Tiefpunkt in einer ohnehin schon furchtbaren Saison. Vier der vergangenen fünf Spiele haben die Wölfe verloren. Und nebenbei wurde auch noch der Vorteil in der Tordifferenz gegenüber Augsburg und Ingolstadt verspielt - wenn es so weiter geht, läuft alles auf ein echtes Endspiel am 34. Spieltag in Hamburg hinaus.

Keine Einsatzbereitschaft

Wo liegen die Gründe für die Misere? Da ist zum einen die Einstellung. Der VfL zeigt im Abstiegskampf nicht besonders viel Einsatz. In Hälfte eins gegen die Bayern sahen die Zuschauer ganze 68 Zweikämpfe und sieben Fouls. Insgesamt nahmen in dieser Saison nur die Bayern weniger Duelle als an der VfL, für einen Abstiegskandidaten ist das sehr dürftig.

Auch spielerisch geht in dieser Saison fast nichts: Wolfsburg erzielte in 14 Rückrundenspielen nur 14 Tore, acht davon nach Standardsituationen. Sogar Darmstadt spielte sich mehr Tore mit Pässen heraus.

Wolfsburg, derzeit 15. der Bundesliga, ist laut einer Studie europaweit der Klub, der am weitesten von seiner potenziellen Leistungsfähigkeit weg ist. Gemäß der Summe, die der VfL für seine aktuell eingesetzten Profis investierte (laut Studie 186 Millionen Euro), müsste er als Dritter auf Champions-League-Kurs steuern. Zwölf Plätze zwischen Anspruch und Wirklichkeit liegen sonst nirgendwo.

Transfers ohne Wirkung

Das liegt auch daran, dass die Transfers enttäuschen. Vor der Saison gab Wolfsburg etwa 40 Millionen Euro für Yannick Gerhardt, Jeffrey Bruma, Josip Brekalo, Jakub Blaszczykowski, Borja Mayoral und Philipp Wollscheid aus, im Winter folgten für mehr als 30 Millionen Yunus Malli, Riechedly Bazoer, Paul-Georges Ntep, Victor Osimhen und Ashkan Dejagah. Für Aufsehen sorgt allerdings nur Mario Gomez.

Wichtige Defensivspieler fehlen

Zu allem Überfluss holte sich Luiz Gustavo gegen die Bayern auch noch seinen 8. Platzverweis in der Bundesliga ab. Er erreichte damit den historischen Rekordhalter Jens Nowotny und fehlt jetzt in Frankfurt gesperrt.

Auch Frankfurt muss auf ihren Abwehrchef verzichten: David Abraham, einer der besten Eintracht-Spieler dieser Saison, sitzt eine Gelb-Sperre ab.

Eintracht sinkt und träumt

Der elfte Rang ist Frankfurts schlechteste Saisonplatzierung, von den vergangenen zwölf Spielen wurde nur eines gewonnen. Dennoch ist merkwürdigerweise der Traum von Europa noch nicht ausgeträumt: Rang sieben ist nur drei Punkte entfernt, und die Eintracht ist der einzige Verein, der als Tabellensiebter sicher international spielen würde (entweder als Pokalsieger oder als Siebter der Bundesliga).

Frankfurts Schwächen liegen dabei eindeutig in der Offensive, bislang haben die Hessen nur 32 Mal getroffen, auch zuletzt gegen Hoffenheim (0:1) stand vorne die Null. Nie zuvor fielen bei den Spielen der Eintracht so wenige Tore wie unter Niko Kovac. Dafür war immerhin die stabile Defensive (35 Gegentore) Garant für eine insgesamt sorgenfreie Saison.

Die möglichen Aufstellungen:

Eintracht Frankfurt: Hradecky; Hector, Russ, Oczipka; Chandler, Stendera, Gacinovic, Tawatha; Fabian, Rebic; Hrgota.

VfL Wolfsburg: Casteels; Träsch, Knoche, Wollscheid, Gerhardt; Guilavogui, Bazoer; Didavi, Arnold, Horn; Gomez.

Schiedsrichter: Gräfe (Berlin).

Stand: 05.05.2017, 08:00