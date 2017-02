Makoto Hasebe erlöste am Sonntag (05.02.2017) die klar dominierenden, aber spielerisch über weite Strecken einfallslosen Frankfurter in der 74. Minute vom Punkt aus. Den Strafstoß hatte Alexander Milosevic verursacht, der im Strafraumgewühl vor einem Eckball seinen Gegenspieler Jesus Vallejo festgehalten hatte.

Zehn Minuten später ließ Ante Rebic nach starker Vorarbeit von Alexander Meier noch den zweiten Treffer zum 2:0 (0:0)-Endstand folgen.

Rebic des beste Mann

Rebic war auch vorher schon der aktivste Frankfurter und über weite Strecken der einzige Eintracht-Akteur, der das Spiel Richtung Darmstädter Tor ankurbeln konnte. Insgesamt taten sich die Gastgeber mit der energischen, gut organisierten und köperbetonten Heransgehenweise der "Lilien" aber schwer.

Gerade einmal ein Schuss von Mijat Gacinovic fand in der ersten Hälfte den Weg auf das 98-Tor. Allerdings brachte die Mannschaft von Trainer Torsten Frings nach vorne selbst auch kaum etwas zustande. Nur bei einem Lattentreffer von Peter Niemeyer in der ersten Halbzeit wurden die Gäste einmal gefährlicher. In Durchgang zwei kam Darmstadt dann überhaupt nicht mehr Richtung gegnerisches Tor durch und kassierte die zehnte Niederlage in den letzten elf Spielen.

Darmstadt jetzt gegen Dortmund

Während Frankfurt als Dritter sich immer mehr als Kandidat für die internationalen Plätze empfiehlt, dürfte für 98 mit weiterhin neun Punkten ein weiteres Jahr Bundesliga so gut wie unwahrscheinlich sein.

Frankfurt kann seine internationalen Ambitionen nach der Partie unter der Woche im DFB-Pokal bei Hannover 96 in der Bundesliga am Samstag in Leverkusen unter Beweis stellen. Darmstadt hat dann Borussia Dortmund zu Gast.