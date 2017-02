We have a winner: Darmstadt 98 schob sich am letzten Tag des Transferfensters der Winterpause auf Platz eins in der Rangliste der meisten Neuverpflichtungen. Patrick Banggaard, Wilson Kamavuaka, Terrence Boyd, Sidney Sam, Markus Steinhöfer und Hamit Altintop sollen beim Tabellenschlusslicht mithelfen, den branchenintern schon si gut wie besiegelten Abstieg aus der Bundesliga doch noch zu verhindern. Veränderung tat aber auch Not: Darmstadt verlor neun der letzten zehn Bundesliga-Spiele und holte nur einen von 30 möglichen Punkten.

Vor allem der Transfer Altintops sorgt für Hoffnung. Coach Torsten Frings bemüht sich, die Erwartungen kleinzuhalten. "Er ist nicht der Messias, der uns hier vor allem rettet", sagte Frings am Mittwoch nach dem ersten Training über den Türken. Der spielte immerhin schon bei den Bayern, Real Madrid und Galatasaray Istanbul. Allerdings sind seine besten Tage vorüber, zuletzt warfen ihn Verletzungen beständig zurück. Trotzdem sagt auch Frings: "Dass so ein Spieler zu Darmstadt 98 kommt, mit solch einer Vita, Erfahrung und Ausstrahlung, ist sicher etwas Besonderes."

Altintop gibt sich verbal schon mal kämpferisch: "Man muss ja sagen, dass die Aufgabe schwierig ist, aber es sind 16 Spiele, 48 Punkte, es ist also machbar. Ich glaube an die Mannschaft und den Trainer", so Altintop. Ob der zuletzt lange Verletzte von Beginn dabei sein wird, ist indes noch fraglich.

Ob mit oder ohne Altintop - es wird schwer für die Darmstädter beim Hessenderby. Die gastgebenden Frankfurter kommen nicht nur mit breitester Brust nach dem Auswärtssieg auf Schalke und dem damit verbundenen Sprung auf Champions-League-Platz drei. Sie haben auch noch eine Rechnung offen: Im Hinspiel siegte Darmstadt durch ein Last-Minute-Tor mit 1:0 - es war einer von zwei Siegen der "Lillien" in dieser Spielzeit. Ein erneuter Coup wäre ein Novum in dieser Saison: Die Südhessen holten aus den bisherigen acht Gastspielen 2016/2017 keinen einzigen Punkt.

Die möglichen Aufstellungen:

Eintracht Frankfurt: Hradecky; Abraham, Hasebe, Vallejo; Gacinovic, Mascarell; Chandler, Oczipka; Barkok; Hrgota, Meier.

SV Darmstadt 98: Esser; Sirigu, Milosevic, Sulu, Holland; Niemeyer, Gondorf; Sam, Rosenthal, Heller; Boyd.

Schiedsrichter: Manuel Gräfe (Berlin).

red/sid/dpa | Stand: 03.02.2017, 08:00