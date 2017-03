Zehn direkte Torvorlagen, fünf Treffer, eine Top-Technik mit dem rechten und dem linken Fuß, gefährliche Standards und dazu mit 23 Jahren ein durchaus noch Entwicklung versprechendes Alter: Kein Wunder, dass sich vor der Partie in Frankfurt am Sonntag (05.03.17) viele Spekulationen um Grifo drehen. Aus der Bundesliga sollen vor allem Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach starkes Interesse haben, eine Ausstiegsklausel angeblich unter seinem Marktwert von rund fünf Millionen Euro macht einen Transfer des Freiburger Mittelfeldspielers zur nächsten Saison auch nicht gerade unwahrscheinlicher.

Auch Philipp und Söyüncü im Fokus

In Freiburg ist das natürlich keine neue Situation, seit vielen Jahren wachsen in diesem Verein immer wieder Top-Talente und suchen dann gegen stattliche Summen irgendwann den Absprung. Grifos Kollege Maximilian Philipp ist ebenfalls bei vielen anderen Klubs in den Fokus gerückt, auch sein Offensivkollege Florian Niederlechner und Abwehrspieler Caglar Söyüncü werden auf Dauer beim Sportclub schwer zu halten sein.

Noch schwankt Söyüncü, den die Freiburg in der zweiten türkischen Liga entdeckt haben, wie zuletzt beim 0:3 gegen Dortmund in seinen Leistungen, doch seine Quote von 66 Prozent gewonnenen Zweikämpfen weist ihn als einen der aktuell Besten seines Fachs in der Liga aus.

Jetzt wartet Meier

Gegen die Eintracht wartet nun mit dem erfahrenen Alexander Meier ein ganz besonderer Stürmertyp auf den jungen Innenverteidiger. Meier ist auch in dieser Saison mit aktuell fünf Treffern wieder bester Torjäger seiner Mannschaft, die allerdings zuletzt in eine Ergebniskrise geraten ist.

Drei Niederlagen in Serie ohne einen einzigen Treffer musste das Team von Niko Kovac in der Bundesliga hinnehmen, von Platz drei ging es hinunter in die Zone, in der die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb gefährdet ist.

Hradecky warnt die Kollegen

Das 1:0 im Pokal gegen Bielefeld am vergangenen Dienstag kam auch nur ausgesprochen glücklich und dank einer herausragenden Torhüterleistung zustande. Lukas Hradecky wollte sich dafür aber nicht groß feiern lassen ( "Bin dazu dazu, Bälle zu halten" ), sondern nahm die Vorstellung zum Anlass, seine Kollegen wachzurütteln: "Wir sind zwar optimal gestartet, danach haben wir meiner Meinung nach aber zweitklassig gespielt. Das war einfach eine schwache Vorstellung. Gegen Freiburg müssen wir ganz anders auftreten."

red/dpa/sid | Stand: 03.03.2017, 08:00