Es ist eigentlich kaum zu glauben, aber sollte der Hamburger SV gegen Eintracht Frankfurt gewinnen, beträgt der Abstand der beiden Klubs nur noch sechs Punkte. Das ist gar nichts, wenn man sich in Erinnerung ruft, dass in der Winterpause die Eintracht noch 16 Punkte vor dem HSV lag. Und kalendarisch ist ja immer noch Winter!

Formkurve aufwärts

Fast alle HSV-Spieler haben in den vergangenen Wochen einen Anstieg der Formkurve zu verzeichnen. Selbst Dennis Diekmeier bereitete erstmals seit April 2014 ein Tor vor. Einzig an Lewis Holtby ging der Aufwärtstrend irgendwie vorüber. Der einstmals abschlussstarke Mittelfeldspieler wartet noch immer auf sein erstes Saisontor. Zuletzt gegen Mönchengladbach war Holtby nur 38-mal am Ball und entschied nur 35 Prozent seiner Zweikämpfe für sich.

Im Moment dürfen sich andere feiern lassen. Beim HSV ist das derzeit Bobby Wood. Mit seinen fünf Saisontreffern seinem unermüdlichem Einsatz ist er Grund für den derzeitigen Erfolg. Schon vor seinem 2:1 (1:1)-Siegtreffer gegen Borussia Mönchengladbach war Wood neben Schlussmann René Adler bester Mann auf dem Platz.

Bobby Wood auf dem Zettel

"Ich bin sehr stolz. Wir sind in einer schwierigen Situation, aber wir kommen da raus, wenn wir so kämpfen" , sagte der Stürmer, den die finanzkräftigen Vereine aus England längst auf dem Zettel haben. Sportdirektor Jens Todt weiß das: "Wir haben die Tribüne voll mit Scouts. Aber er war ja auch schon vorher kein Unbekannter." Ex-Vorstandschef Dietmar Beiersdorfer holte den Angreifer im Sommer für vier Millionen Euro von Union Berlin.

Trotz der positiven Entwicklung steht der HSV immer noch auf Rang 16, hat aber immerhin schon sieben Punkte Vorsprung auf den FC Ingolstadt. "Das ist richtig spannend, da unten sind einige zusammengerückt" , sagte Todt.

Hoffnung auf Fabian

Im Mittelfeld der Eintracht ruhen die Hoffnungen auf einem Rückkehrer. Am vergangenen Wochenende kam der Mexikaner erstmals im Jahr 2017 zum Einsatz. Zwar konnte auch er die Niederlage gegen die Bayern nicht verhindern, doch mit ihm in der Startelf holten die Hessen in dieser Saison 1,9 Punkte pro Spiel, ohne ihn 0,9.

Ein anderer Rückkehrer steht derweil garantiert nicht auf dem Platz. Der langjährige Eintracht- und jetzige HSV-Chef Heribert Bruchhagen freut sich auf das Duell der beiden Vereine. Bruchhagen war bis zum vergangenen Sommer mehr als zwölf Jahr Vorstandsvorsitzender der Eintracht. Im Dezember trat er diesen Posten beim HSV an. "Es würde uns guttun, in Frankfurt mindestens einen Punkt zu holen" , sagte er dem Hessischen Rundfunk.

