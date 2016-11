Je länger Niko Kovac die Eintracht aus Frankfurt trainiert, desto mutiger setzt der ehemalige Bundesligaprofi seine taktischen Vorstellungen um. Zuletzt formierte er seine Defensive zweimal in einer Dreierreihe - dirigiert von einem Spieler, den man dort nicht erwartet hatte: Makoto Hasebe.

Der Japaner, eigentlich als defensiver Mittelfeldspieler bekannt, überzeugt in ungewohnter Position und interpretiert diese beinahe wie ein klassischer Libero.

Duell der Defensivspezialisten

Die neue taktische Flexibilität der Eintracht - ein Trumpf, den Kovac unbedingt nutzen will: "Wir müssen variabel sein, um den Gegner vor Schwierigkeiten zu stellen." Gerade in der Defensive um Hasebe und die beiden Innenverteidiger Jesús Vallejo und David Abraham gelingt das prächtig.

Mit acht Gegentreffern stellt die Eintracht, die sich in der abgelaufenen Saison erst in der Relegation rettete, die drittbeste Abwehr der Liga - nur die Bayern (5 Gegentreffer) sowie Aufsteiger Leipzig und der kommende Gegner aus Köln (je sechs Gegentore) sind besser.

Modeste macht den Unterschied

Defensiv ist der 1. FC Köln unter Peter Stöger seit jeher gut organisiert, mühelos wechselt die Mannschaft mittlerweile zwischen Dreier- und Viererkette hin und her - Flexibilität ist auch in der Domstadt gefragt.

Auf Leonardo Bittencourt (Bänderriss) und Dominic Maroh (OP nach Schlüsselbeinbruch) muss der "Effzeh" in Frankfurt verzichten, dafür kann Stöger auf seinen Torjäger zählen. Anthony Modeste erzielte in neun Ligaspielen elf Tore - damit ist der Franzose der erfolgreichste Torschütze in Europas Top-Ligen.

Stand: 04.11.2016, 08:29