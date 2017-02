Das kennt man ja mittlerweile kaum noch in Frankfurt: Die Eintracht verlor am vergangenen Spieltag nach schwacher Leistung mit 0:3 in Leverkusen, ließ in der Defensive extrem viel zu. Trainer Niko Kovac gab sich trotzdem milde: " Man kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Uns ist nach dem dritten Spiel innerhalb von einer Woche etwas der Saft ausgegangen. Und ich kann nur immer wieder betonen: Wir sind keine Spitzenmannschaft ."

Definitiv spitze sind die Hessen aber zuhause: Die Eintracht ist seit über zehn Monaten ohne Heimniederlage (13 Pflichtspiele), die letzte Pleite gab es am 9. April 2016 gegen Hoffenheim (0:2). In dieser Bundesliga-Saison gab es sechs Siege und drei Unentschieden und nur sieben Gegentore. Und das auch gegen Top-Mannschaften wie Bayern (2:2), Dortmund (2:1), Schalke (1:0), Leverkusen (2:1) und Hoffenheim (0:0).

Ingolstadt droht den Anschluss zu verlieren

In der Audi-Stadt herrscht dagegen ein wenig Ratlosigkeit. Ingolstadt verlor vier der letzten fünf Spiele, nachdem es in den ersten fünf Partien unter Maik Walpurgis nur eine Niederlage gegeben hatte. Der große Befreiungsschlag im Tabellenkeller ist bislang ausgeblieben, seit dem 5. Spieltag steht der FCI auf einem der letzten drei Plätze. Die Schanzer müssen aufpassen, dass der Abstand nach oben nicht zu groß wird. Platz 15 ist schon jetzt vier Punkte entfernt.

Das größte Problem von Ingolstadt liegt vorne - die Chancenverwertung: Die Oberbayern haben ligaweit die schlechteste Trefferquote (im Schnitt 15 Torschüsse für ein Tor) und auch die schlechteste Großchancenverwertung (32 Prozent). Wenig verwunderlich, dass kein einziger Ingolstädter mehr als drei Saisontore erzielte, bei keinem anderen Team hat der Top-Torschütze seltener getroffen. Vier Schanzer waren dreimal erfolgreich, darunter Dario Lezcano und Lukas Hinterseer - der Paraguayer ist seit elf Bundesliga-Spielen torlos, der Österreicher sogar seit zwölf.

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 18.02.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 18.02.2017 | Das Erste

red/dpa/sid | Stand: 17.02.2017, 08:00