Es ist ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel: Eintracht Frankfurt liegt in der Tabelle sechs Punkte vor dem FC Augsburg, der derzeit den Relegationsplatz einnimmt. Mit einem Sieg könnte die SGE den Abstand nach unten also auf neun Punkte vergrößern und hätte vier Spieltage vor Schluss mit dem Abstieg nichts mehr zu tun. "Es ist für uns also ein Matchball" , sagte Trainer Nico Kovac.

Kovac gibt die Route vor

Bei einer Niederlage würde wiederum der FC Ausgburg wieder mehr Licht sehen und die kriselnden Hessen in den Abstiegssumpf ziehen. Kovac gibt die Marschroute vor: "Die Spieler müssen das Spiel so angehen, als ob es ein Endspiel ist. Natürlich haben wir noch einige Spiele, aber wir möchten das am Wochenende klipp und klar regeln" , sagte er.

Keine Mannschaft in der Bundesliga wartet derzeit so lange auf einen Sieg wie die Eintracht. Seit zehn Spielen haben die Frankfurter nun nicht mehr gewonnen (drei Unentschieden, sieben Niederlagen). Nur einmal in ihrer Bundesliga-Historie durchlebte die Eintracht eine längere Durststrecke (Saison 1983/84, 16 Spiele in Folge ohne Sieg). Am letzten Spieltag verlor man auswärts bei Borussia Dortmund mit 1:3. Aus 13 Spielen im Jahr 2017 holte Frankfurt nur neun Punkte. Rang zehn, die schlechteste Sasionplatzierung, ist die logische Konsequenz.

Augsburg hat sich Luft verschafft

Von Platz zehn kann der FC Augsburg derzeit nur träumen. Die Situation hat sich für den FCA in der vergangenen Woche jedoch ein wenig entspannt. Der 2:1-Sieg gegen den 1. FC Köln war der erste Erfolg nach zuvor sechs sieglosen Spielen. Durch die Niederlage des FC Ingolstadt in Wolfsburg ist der Abstand zu den direkten Abstiegsplätzen wieder auf vier Punkte angewachsen. Mit einem Sieg gegen Frankfurt könnten die Augsburger den Relegationsrang womöglich verlassen.

Dazu bedarf es aber mal wieder eines Auswärtssieges. In der Fremde bleib Augsburg zuletzt dreimal sieglos, kassierte in diesen Spielen elf Tore und schoss kein einziges selbst. Nun droht die Einstellung des Vereinsnegativrekordes, länger als viermal in Folge blieb der FCA auswärts noch nie torlos.

Koo fällt bis Saisonende aus

Nicht helfen dabei kann Ja-Cheol Koo. Der Koreaner flog gegen Köln mit Gelb-Rot vom Platz. Zudem fällt er wegen eines Innenbandanrisses für den Rest der Saison aus. Das schmerzt den FCA ganz besonders, denn ohne Koo in der Startelf gab es in dieser Saison noch überhaupt keinen Sieg.

In Frankfurt werden zudem die gesperrten Dominik Kohr (zehnte Gelbe Karte) und Alfred Finnbogason (Rotsperre) fehlen. Zudem bangt Trainer Manuel Baum um Torjäger Raul Bobadilla, dem eine Wadenverletzung zu schaffen macht.

Mögliche Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: Hradecky - Chandler, Abraham, Vallejo, Oczipka - Mascarell, Gacinovic - Blum, Fabian, Rebic - Hrgota

FC Augsburg: Hitz - Verhaegh, Danso, Hinteregger, Max - Baier - Schmid, Halil Altintop, Leitner, Usami - Bobadilla

Schiedsrichter: Zwayer (Berlin)

Thema in: Bundesliga-Vorschau, Deutsche Welle, Freitag, 21.4., 18.30 Uhr

Stand: 21.04.2017, 08:01