In der Relegation gegen Nürnberg hat Kovac den Hessen die Erstliga-Zugehörigkeit gerettet. Auch in die laufende Saison ist der charismatische Kroate stark gestartet, bereits zehn Punkte stehen auf der Habenseite. Das sollten eigentlich Argumente genug sein, um die Zusammenarbeit mit Kovac längerfristig zu gestalten, doch noch immer ist der zum Ende dieser Spielzeit auslaufende Vertrag nicht verlängert.

"Win-win-Situation"

Manager Fredi Bobic zeigt sich in diesem Punkt allerdings ziemlich gelassen: "Jeder weiß Bescheid" , sagt er. "Wir führen die Gespräche in Ruhe oder haben sie schon geführt." Sportdirektor Bruno Hübner sieht ebenfalls keinen Anlass für übertriebene Hektik: "Kovac weiß, was er an der Eintracht hat - es ist eine Win-win-Situation. Und ich glaube, dass wir eine Vertragsverlängerung erreichen werden."

Ob ein Sieg gegen die Bayern die Vertragsgespräche vor allem in puncto Gehalt vereinfachen würde, ist natürlich die Frage.Doch dieses Szenario würde der Rekordmeister ohnehin gern verhindern, doch der ein oder andere Beobachter hatte nach den Partien gegen Köln (1:1) und Atlético Madrid (0:1) bereits eine kleine Formdelle erspäht.

"Keine schöpferische Pause"

Thomas Müller, in der Liga torlos, im DFB-Team dagegen extrem treffsicher, sieht das Ganze aber gegenüber dem "Kicker" ziemlich gelassen: "Mit unserem neuen Trainer haben wir beim FC Bayern die ersten acht Pflichtspiele gewonnen, zuletzt zweimal nicht, und schon ist wieder Feuer unterm Dach." Schwer zu widerlegen ist auch sein Fazit: "Eine Ausbeute von 16 Punkten nach sechs Spieltagen lässt nicht unbedingt auf eine schöpferische Pause schließen."

Stand: 13.10.2016, 19:31