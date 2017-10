BVB beklagt Stilbruch

Im Vorfeld der Partie zwischen Dortmund und Leipzig stand vor allem das Thema Sicherheit im Vordergrund. Polizei, Klubs und lokale Medien befürchteten eine Neuauflage der Szenen aus der Vorsaison, mit Übergiffen auf Leipziger Fans und wüsten Beschimpfungen in Richtung des von Red Bull alimentierten Liga-Emporkömmlings.

Umso größer war im Anschluss die Erleichterung darüber, dass die Polizei eine "überwiegend friedliche" Bilanz des selbst ausgerufenen Risikospiels zog. Zwar gab es von der Südtribüne erneut viele Transparente mit Verwünschungen in Richtung Leipzig und seines Sponsors. Doch in Erinnerung blieben von diesem Samstagabend (14.10.2017) vor allem sportlich spektakuläre 90 Minuten, auch wenn der 3:2-Erfolg der Gäste naturgemäß nur eine Seite zufrieden stellte.

BVB-Coach Bosz: "Nicht unsere Art"

Erstmals seit dem 4. April 2015 verlor der BVB in der Bundesliga wieder ein Heimspiel und ließ damit an der Tabellenspitze den FC Bayern wieder bis auf zwei Punkte heranrücken. Aber vor allem die Art und Weise, wie die Dortmunder sich von Leipzig das Geschehen aufdrücken ließen, verhagelte Coach Peter Bosz die Laune: "Wir haben nicht den freien Mann gefunden. Das funktioniert nur, wenn man mutig und schnell spielt", sagte Bosz und wollte partout nicht in die vielen Lobeshymnen der Berichterstatter über das Offensiv-Spektakel einstimmen. "Wir haben es nicht gut gemacht. Zum Torwart zurückzuspielen, der einen langen Ball schlagen muss, ist nicht unsere Art. Wenn man auch noch schlecht verteidigt, ist es schwer zu gewinnen."

Auch Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc rügte gegenüber der WAZ den "behäbigen und langsamen Spielaufbau" sowie die "eklatant" schlechte Zweikampfquote. Nach einem bisher reibungslosen Auftaktprogramm wurden den BVB-Offensivkünstlern erstmals auch in der Bundesliga die Grenzen aufgezeigt - wie schon in den Champions-League-Spielen gegen Tottenham Hotspur und Real Madrid (jeweils 1:3).

Toljan schwach - Zorc sehnt Rückkehr von Schmelzer und Co. herbei

Kapitale Abwehrfehler insbesondere von Neuzugang Jeremy Toljan, der sowohl vor dem 1:1 durch Marcel Sabitzer (10.) als auch vor dem 1:2 durch Yussuf Poulsen (25.) patzte, nutzten die Leipziger eiskalt aus. Auch Zorc machte im Anschluss den Neuzugang explizit als große Schwachstelle aus und machte deutlich, wie sehr der BVB momentan verletzte Leistungsträger wie Marcel Schmelzer oder Raphael Geurreiro vermisst. "Wir haben einen absoluten Engpass auf den Außenverteidiger-Positionen. Daran können wir jetzt aber auch nichts ändern."

Im kommenden Heimspiel gegen den FC Bayern

In den kommenden Wochen wird es sich erweisen, ob Dortmund als wirklicher Titelaspirant taugt. Bis Ende November trifft der BVB in fünf Partien gleich vier Mal auf Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte. Schon am Dienstag ist der BVB in der Königsklasse gegen Nikosia gefordert. In der Liga folgen zwei Auswärtspartien, bevor am 4. November der FC Bayern nach Dortmund kommt. "Es geht schnell weiter. Wir müssen Leipzig so schnell wie möglich abhaken. Es ist passiert, deshalb müssen wir umso schneller nach vorne schauen", sagte Gonzalo Castro.