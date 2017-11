Und bei Dortmund kam der Tor-Motor nach der Pause ins Stottern, was vielleicht auch daran lag, das Aubameyang nach 72 Minuten die Ampelkarte sah und vom Platz musste. Da stand es zwar auch nur noch 4:2, aber noch immer rechnete wohl niemand damit, dass Schalke noch einmal so in dieses Derby zurückkommen würde.