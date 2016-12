Der ehemalige Coach des VfL Wolfsburg erhält einen Vertrag bis 2019. "Nach der Entwicklung der letzten Wochen wollen wir mit einem neuen Trainer einen neuen Impuls setzen. Dafür ist Dieter Hecking genau der richtige Mann, ein Trainer mit viel Erfahrung, der auf unterschiedlichem Niveau mit verschiedenen Vereinen sehr erfolgreich gearbeitet hat" , sagte Borussias Sportdirektor Max Eberl.

Am Mittwoch war der bisherige Cheftrainer André Schubert wegen der sportlichen Krise des Vereins von seinen Aufgaben entbunden worden. Schubert war 15 Monate im Amt. Die 1:2-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg am Dienstagabend war seine letzte Partie als verantwortlicher Coach.

Eberl will auf dem Transfermarkt tätig werden

Leicht wird es für Hecking am Niederrhein nicht, denn in der Rückrunde geht es für die Borussia vor allem um den Klassenerhalt. "Wir sind in einer Situation, in die wir nicht wollten. Wir müssen der Realität ins Auge schauen und die Dinge im Winter analysieren" , sagte Kapitän Lars Stindl.

Ruhe statt Revolution