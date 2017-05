Relegation - Verfahrene Lage für Volkswagen

Es reicht der Blick auf die Autokennzeichen vor dem VW-Werk in Wolfsburg: Auf das gigantisch wirkende Werksgelände, das sich am Mittellandkanal entlang zieht wie eine Kleinstadt, stehen etliche Kraftwagen, die die Initialen "BS" führen. Für Braunschweig. Tausende von Mitarbeiter kommen tagaus, tagein aus der Löwenstadt, weil sie in der Autostadt arbeiten.

Braunschweig-Fan und Wolfsburg-Aufsichtsrat: VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh

Kaum jemand kennzeichnet den Zwiespalt besser vor den Relegationsspielen zwischen dem VfL Wolfsburg und Eintracht Braunschweig als der VW-Betriebsratsvorsitzende Bernd Osterloh: Der 60-Jährige ist gebürtiger Braunschweiger und Eintracht-Fan - und zugleich seit mehr als einem Jahrzehnt Mitglied des Aufsichtsrats und Präsidiums der VfL Wolfsburg Fußball GmbH.

Für die Bosse steckt Brisanz drin

Als die Sensationsmeisterschaft 2009 ausgiebig mit einem Autokorso zelebriert wurde, saß er mit Wolfsburg-Schal in einem der vorne fahrenden Wagen - zusammen mit dem damaligen VW-Aufsichtsratsboss Ferdinand Piëch und dem VfL-Torjäger Grafite. Wie aber verhält man sich jetzt? VW-Personalvorstand Karlheinz Blessing gesteht: "Es sind zwei Vereine, mit denen auch viele Kolleginnen und Kollegen aus der Volkswagen-Belegschaft mitzittern und mitfiebern, über die sie auch am Arbeitsplatz diskutieren."

VW-Vorstand und VfL-Aufsichtsratschef Francisco Javier Garcia Sanz, der am Sonntag nach dem 1:2-Nackenschlag beim Hamburger SV sich noch von Bodyguards beschützen ließ, um sich jeden Kommentar zu ersparen, räumte ein: "Dass es gegen Braunschweig geht, ist eine außergewöhnliche Situation." Duelle gegen den Nachbarn seien wie "Derbys wie Schalke gegen Dortmund oder Atlético gegen Real" , so der gebürtige Madrilene, "da ist immer ein bisschen Pfeffer dabei."

Braunschweig hat die Sympathien

Identifikationsfigur der Eintracht: Domi Kumbela

Und doch mutet es irgendwie übertrieben an, dass zur ersten Auflage in der werkseigenen Arena (Donnerstag 20.30 Uhr/ARD) die blau-gelben Braunschweiger Farben nur im Gästeblock erlaubt sein sollen, der lediglich 3000 Plätze fasst. Vermutlich drücken vor Ort bereits viel mehr Zuschauer dem Deutschen Meister von 1967 die Daumen. Abseits der Region ohnehin. Und führt nicht gerade der Zweitliga-Dritte auch dem Konzern vor, dass ein normales Sponsoring ausreicht, um Imagewerte zu steigern und Zuneigung zu erfahren?

Eintracht Braunschweig wirbt für die spanische VW-Marke Seat auf den Trikots, ein wichtiger Sponsor ist die Finanztochter Volkwagen Financial Services. Summa summarum soll das dem Zweitligisten rund sechs Millionen Euro in der Saison einbringen. Ein Betrag, die sich im Rahmen hält. Genau wie die rund zwölf Millionen, die als Lizenzspieleretat veranschlagt sind.

Wolfsburg bekommt das Geld

Ganz anders die Gemengelage am Hauptstandort. Als der VfL Wolfsburg am 11. Juni 1997 – durch ein 5:4 gegen den FSV Mainz unter dem Trainer Willi Reimann – den Bundesliga-Aufstieg schaffte, spielte die Mannschaft noch im alten Stadion am Elsterweg. Und VW war zwar wichtige, aber nicht die allein bestimmende Kraft des Vereins.

Ein Bild aus besseren Zeiten: Wolfsburg feiert 2009 die Meisterschaft

Erst als Europas größter Autobauer unter der Regie des über die Abgasaffäre gestürzten Vorstandsvorsitzenden Martin Winterkorn entschied, die Förderung nach einem Beinahe-Abstieg 2007 massiv hochzufahren, zählte der Werksklub zu einer besonders potenten Adresse im deutschen Fußball.

Geschätzt wurde in den vergangenen Jahren, dass VW sich das Engagement rund 80 Millionen Euro pro Saison kosten lässt – genaue Zahlen werden nicht bekanntgegeben. Der Jahresabschluss bleibt geheim. Bereits 2009 mündeten die (finanziellen) Anstrengungen in dem ersten Gewinn der Meisterschaft, die maßgeblich vom Alleinentscheider Felix Magath geprägt war.

Abstieg käme zur Unzeit

Auch im alten VW-Verwaltungshochhaus, wo damals in den obersten Stockwerken die strategischen Entscheidungen getroffen wurde, konnte man sich auf die Schultern klopfen: Bevor der Konzern 100 Prozent der Anteile seiner Fußball-Tochter übernahm (2007), soll es immer wieder andere Überlegungen gegeben haben, sich beispielsweise mehr in Braunschweig zu engagieren.

Das Stadion an der Hamburger Straße liegt auch neben einer Produktionsstätte, in der Umgebung sind ferner zahlreiche Zulieferer ansässig. Hier fällt im Relegationsrückspiel am Montag (20.30 Uhr/ARD) die Entscheidung, wer erst- und zweitklassig ist. Für den VfL wäre es in doppelter Hinsicht das Worst-Case-Szenario, ausgerechnet nach 20 Jahren Bundesliga-Zugehörigkeit, vor den Jubiläumsfeierlichkeiten und gegen die Eintracht zu scheitern.

Zwei Krisen fallen zusammen - kein Zufall?

Interessant, dass Sanz jetzt erstmals eingestanden hat, dass die sportliche Talfahrt nach dem Pokalsieg und der Vizemeisterschaft 2015 durchaus mit der durch den Abgasskandal ausgelösten Sinnkrise zusammenhängt. „Das Unternehmen Volkswagen hat ein sehr schweres Jahr hinter sich, das hat sich vielleicht auf die Mannschaft übertragen.“ Bislang stand es auf dem Index, diesen Zusammenhang herzustellen.

Gleichzeitig hat der Oberkontrolleur und Fußballfan Sanz allen die aufkommenden Existenzängste genommen. "VfL ist eine 100-Prozent-Tochter von VW. VW lässt keine Tochter fallen." Dennoch kündigte der Spanier eine gründliche Analyse nach der Relegation an: "Wir werden alles ab Dienstag besprechen, vorher nicht."

Er selbst steckt übrigens nicht im Zwiespalt, das galt bei ihm nur vor dem Champions-League-Viertelfinale 2016: Sanz ist glühender Verehrer von Real Madrid, gegen die der VfL Wolfsburg vor 13 Monaten in der K.-o.-Runde antrat – das ist bei all den Turbulenzen am Standort fast in Vergessenheit geraten.

mit dpa | Stand: 24.05.2017, 10:01