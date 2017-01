Was bitte sollten bloß die roten Plättchen aus Plastik, die noch bis vergangene Woche auf dem gepflegten Grün vor dem Alhaurin Golf Resort auslagen? Kleine Orientierungspunkte mitten in der andalusischen Hügellandschaft der Provinz Malaga, die Markus Feldhoff, der Assistenztrainer des SV Werder, fein säuberlich auf Höhe des Strafraums verteilt hatte.

Irgendwann schickte sein Chef, Alexander Nouri, die Spieler Jesper Verlaat, Laminé Sane und Santiago auf die drei zentralen Markierungen, dazu stellten sich weiter vorne an den Seiten noch zwei Außenverteidiger auf. Der Aha-Effekt. Hier wurde direkt am Mannschaftshotel die Dreierkette erprobt, die sich bei Bedarf rasch zur Fünferkette erweiterte.

Marcus Sorg ein interessierter Beobachter

Und damit wirklich auch jeder Bremer Berufsfußballer begriff, wo er eigentlich zu stehen hatte, durften sich die Abwehrspieler zeitweise nicht von ihrer Markierung auf dem Rasen lösen. Offensivmann Max Kruse freute sich über so viel Freiheit und vollstreckte ungehindert. Als ginge die Gegentorflut der Grün-Weißen immer weiter.

Die Beobachtungen aus dem Bremer Trainingsbetrieb, den übrigens auch Marcus Sorg, einer der Co-Trainer von Joachim Löw vor Ort persönlich in Augenschein nahm, sind ein Trend aus einigen Winter-Trainingslagern. Wenn viele Menschen sich fürs neue Jahr im Allgemeinen vornehmen, mehr Sport zu treiben, geht es für viele Mannschaft in 2017 im Besonderen darum, "variabler und flexibler zu werden" (Werder-Geschäftsführer Frank Baumann).

"Wir wollen unser System während des Spiels ändern können" , erklärte Nouri, "je nachdem wie sich der Gegner verhält." Der 37-Jährige erzeugte mit der Taktiktüftelei teilweise ein Tohuwabohu auf dem Trainingsplatz, weil sich aus vielen Szenen ein Diskussionsbedarf ergab. In der Übungsstunde mag das noch gehen, aber nicht in der Wettkampfpraxis.

Martin Schmidt hält nichts vom Systemwechsel

Mag nur ein System: der Mainzer Trainer Martin Schmidt

Weshalb es auch erklärte Gegner gibt. Am deutlichsten stellt sich Martin Schmidt vom 1. FSV Mainz 05 gegen den Systemwechsel. "Ich will dem Team nicht drei verschiedene Systeme einimpfen in drei Wochen. Ich möchte an unserem Stilmittel arbeiten, nur dann kommen die Automatismen sauber rein."

Der 49–Jährige ist ein Verfechter von "Balleroberung und Umschalten" , immer wieder ließ er auf dem Trainingsplatz in San Pedro de Alcantara in der Nähe von Marbella das Anlaufverhalten und die Wege in die Tiefe wiederholen. Der Schweizer nennt es "auf unser Kerngeschäft" fokussieren, obgleich auch er weiß, dass sich die Anforderungen im Alltag geändert haben: "Ein Drittel der Bundesligisten, die gegen uns antreten, wollen den Ball nicht mehr."

Thomas Tuchel ein Trendsetter

Ein Trendsetter für den Taktiktausch während des laufenden Spiels war Thomas Tuchel. Die von ihm für den 1. FSV Mainz 05 entworfenen Matchpläne sahen gegen den FC Bayern schon mal drei verschiedene Varianten vor, die allesamt aus dem Trainingsbetrieb einstudiert waren. Auch bei Borussia Dortmund (über)fordert Tuchel sein Team mit vielen (taktischen) Rochaden.

Genauso war es bei Pep Guardiola in seiner Zeit beim FC Bayern. So eifrig der Katalane am Spielfeldrand gestikulierte, so gerne artikulierte er seine Vorlieben für Alleskönner wie Philipp Lahm, die überall auftauchen können. Solch polyvalenten Profis sind prädestiniert dafür, komplexe Vorgaben umzusetzen. Um von einer Minute auf die andere eine neue Formation einzunehmen.

Dieter Hecking steht für Stabilität

Nicht jeder allerdings hat so viel Weltklasse wie in München zur Verfügung. In Mönchengladbach hat gerade Weltmeister Christoph Kramer die schwache Hinrunde der Borussia mit den vielen Systemwechseln unter Andre Schubert begründet. "Ich bin Fan davon, dass man sich immer auf den Gegner einstellt. Ich bin aber auch Fan davon, dass man ein System richtig gut spielen kann. Grundsätzlich finde ich es gut, wenn man zwischen den Systemen switchen kann - vielleicht haben wir das irgendwann ein bisschen übertrieben."

Steht auf das 4-2-3-1: Dieter Hecking

Sein neuer Trainer Dieter Hecking will sich zwar noch nicht auf das von ihm meist bevorzugte 4-2-3-1 festlegen lassen, aber es ist anzunehmen, dass sich der Fohlen-Coach für ein System entscheidet. Denn wie hatte Hecking beobachtet: "Durch die ständigen Wechsel ging am Ende die Stabilität verloren."

Eher pragmatisch gibt sich der neue Kollege vom FC Augsburg, Manuel Baum. Der aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum beförderte 37-Jährige orientiert sich am einstudierten System seines Vor-Vorgängers Markus Weinzierl, ein 4-1-4-1. Ähnlich wie in Mainz sind die Kernelemente aggressive Balleroberung und zielstrebiges Umschalten. Baum hat eine interessante These, worauf es ihm wirklich ankommt: "Schnelligkeit im Kopf." Denn: "Wichtig ist, dass man als Fußballer nicht nachdenkt - dann ist es zu spät. Man muss vorausdenken." Das klingt nach einem eher systemunabhängigen Ansatz.

Dem Modetrend nachstellen

Aber dadurch, dass in der Hinrunde die Dreierkette bei den Überraschungsmannschaften TSG Hoffenheim, 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt erfolgreich zum Einsatz kam (und später auch beim FC Schalke 04), scheint ein Nachahmereffekt einzutreten. Werder tauschte bereits in den letzten Spielen des Jahres gegen die Spezialisten aus Köln und Hoffenheim (jeweils 1:1) zur Halbzeit hin und her. Endergebnis jeweils 1:1. Einmal ging es nach der Halbzeit mit Dreierkette besser, dann mit Viererkette.

Dass gerade die Bremer dem Modetrend nachstellen, könnte damit zu tun haben, dass die Heimaufgaben im Januar schwieriger nicht sein könnten: Nacheinander stellen sich gleich Borussia Dortmund und Bayern München im Weserstadion vor - da sollte in der Defensive wirklich jeder wissen, wo er sich zu positionieren hat. Auch ohne rote Plättchen auf dem Platz.

Stand: 12.01.2017, 10:29