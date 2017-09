Nahezu identischer Fall in Hannover

Handspiel-Situation bei der Partie Hannover gegen Schalke

In der Partie bei Hannover 96 hatten die "Königsblauen" vehement einen Elfmeter gefordert. Bastian Oczipka hatte geflankt - wie jetzt Bayerns James Rodriguez -, Hannovers Salif Sané war der Ball - wie jetzt Schalkes Naldo - zunächst ans Bein und dann an die Hand gesprungen.



Nach Rücksprache mit dem Video-Assistenten entschied Schiedsrichter Patrick Ittrich damals aber auf Eckstoß.

Schalkes Manager Christian Heidel gab am Dienstag (19.09.17) nach der Heim-Niederlage zu, dass er auch auf einen Elfmeter für die Münchner entschieden hätte: "Für mich war das Hand." Allerdings habe der DFB nach dem Spiel in Hannover im Rahmen einer Manager-Tagung erläutert, dass es kein strafbares Handspiel sei, wenn dem Abwehrspieler der Ball vom eigenen Körper abgefälscht an die Hand springe.

Das sagen die Fußballregelen

Regelauszug zum Handspiel

Verwirrung bei Schalke. Unterschiedliche Regelauslegung in einem gleich gelagerten Fall? sportschau.de sprach darüber mit Hellmut Krug. Der ehemalige FIFA -Schiedsrichter ist beim DFB als Experte für den Video-Assistenten tätig.

"Keine klare Fehlentscheidung"