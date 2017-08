Dortmund-Profi Dembele bleibt vorerst suspendiert

Borussia Dortmund wird die Suspendierung von Ousmane Dembélé "bis auf Weiteres " aufrechthalten. Das teilte der Bundesligist am Sonntagmorgen (13.08.2017) nach einem Gespräch von BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Michael Zorc und Trainer Peter Bosz mit.

" Unser Fokus liegt jetzt auf einer konzentrierten Vorbereitung der Mannschaft auf den Bundesliga-Auftakt am kommenden Wochenende in Wolfsburg ", erläuterte Zorc auf der BVB-Homepage. Der Franzose habe aber " selbstverständlich die Möglichkeit, ein individuelles Training abseits der Gruppe zu absolvieren ".

Dembele will Wechsel erzwingen