Es ist mitunter ein ulkiges Bild, wenn sich Torsten Frings auf das Mountainbike setzt, lässig eine Hand am Lenker hat und zielsicher um einen Kreisverkehr herum von der "Pinatar-Arena“ in San Pedro del Pinatar das Mannschaftshotel ansteuert. Manchmal nutzte sein Torwarttrainer Dimo Wache den Windschatten, den die wallende Mähne des Cheftrainers bietet.

Kaum ein im milden spanischen Winterklima trainierender Bundesligist kann so bequem zwischen Trainingsstätte und Teamquartier hin- und herradeln wie der SV Darmstadt 98. Borussia Dortmund muss sich beispielsweise immer in den Bus setzen, und wenn irgendwo in Marbella der Verkehr stockt, kann das einem Profi auf die Nerven gehen. Solche Unannehmlichkeiten haben die Lilien in der Region Murcia nicht zu befürchten.

Führungsspieler sind bei ihm

Und in Sachen Betriebsklima würde dieser Bundesligist - der mit erst acht Zählern nach 16 Spieltagen überwintert - sicher auch nicht auf einem Abstiegsplatz stehen. Die Atmosphäre ist locker, teilweise sogar gelöst. Weil ein Tabellenletzter nichts mehr zu verlieren hat? Oder weil Frings als neuer Trainer auch dazu beiträgt? In San Pedro del Pinatar lobt er jedenfalls: "Die Jungs arbeiten seit Tag eins überragend mit."

Torsten Frings im Traininglager von Darmstadt 98 mit Co-Trainer Björn Müller

Der 40-Jährige selbst spricht viel, vor allem mit den Führungsspielern Aytac Sulu, Jerome Gondorf und Peter Niemeyer, mit dem er selbst beim SV Werder noch zusammengespielt hat. Frings: "Sie müssen mich unterstützen und die Mannschaft führen.“ Dieses Trio soll in Verbund mit dem Trainerteam, zu dem seit Wochenanfang auch der beim DFB losgeeiste Ausbilder Björn Müller zählt, den nötigen Zusammenhalt garantieren.

Gute Einstellung und viel Herz

Für Frings ist es elementar, dass ein wirtschaftlich arg limitierter Erstligist schnell zu jenen Grundtugenden zurückkehrt, die unter Vorgänger Norbert Meier teils verschüttet waren. "Darmstadt steht für Kampf und Einsatz - und das werden wir auf keinen Fall ändern“ , sagt Frings. Die Rückbesinnung auf den Spielstil, der unter Dirk Schuster erfolgreich war, ist eingedenk begrenzter spielerischer Qualitäten unvermeidlich.

Frings: "Die Mannschaften sollen keinen Bock haben, gegen uns zu spielen, weil sie wissen, dass es eklig ist, dass es wehtut.“ Kampf und Körperlichkeit, Wille und Leidenschaft - dafür stand Frings selbst als Spieler. Und das soll auch der Markenkern eines Vereins bleiben, der "aus Tradition anders“ sein will.

Lautstark an der Linie

Für Frings gilt nun dies: "Wir fühlen uns wie eine kleine Gruppe, die total ausgeschlossen ist, weil keiner mehr an sie glaubt. So etwas schweißt zusammen.“ Kaum war das erste Erfolgserlebnis eingefahren - ein mühsames 1:0 gegen den Drittligisten Preußen Münster - sagte Frings stolz: "Für mich ist wichtig, dass meine Spieler jedes Spiel angehen, als ob es ihr letztes ist. Ich werde immer eine gute Einstellung und viel Herz einfordern - sonst haben wir keine Chance.“

Der neue Trainer hatte zuvor lautstark an der Linie kurze Kommandos gegeben. Für ihn sei das nicht viel anders gewesen, als er noch unter Viktor Skripnik in Bremen den Assistenten gab. "Mir hat das Spaß gemacht, war aber im Grunde nichts Neues. Ich bin auch als Co-Trainer an die Linie marschiert.“

Über Nacht wieder 100 Anrufe

Er muss sich jetzt noch daran gewöhnen, auch Teile der Aufgaben eines Sportdirektors zu übernehmen. Das Arbeitsaufkommen ist nach seinem Dafürhalten beträchtlich: "Ich bin echt froh, wenn ich abends im Bett liege und ein paar Stunden die Augen zumachen kann. Wenn ich morgens aufwache, habe ich schon wieder 100 Anrufe auf dem Handy.“ Ein Kaderplaner oder Chefscout soll aber in den nächsten Wochen noch kommen, und außerdem gibt es auch noch den Präsidenten Rüdiger Fritsch, der sich wie so viele in diesem Verein irgendwie um alles kümmert.

Fritsch hat Frings bewusst ligaunabhängig bis 2018 gebunden. Auch wenn es mit dem Klassenerhalt nichts wird, soll der Coach weitermachen. Der mit ins Trainingslager gereiste Präsident sieht sich bereits vor dem Neustart - beginnend mit dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am 21. Januar - in seiner Auswahl bestätigt. "Wir haben uns ja bewusst für einen unverbrauchten, unbeschriebenen Trainer entschieden. Torsten Frings spricht die Sprache der Spieler und ist mit reichlich Energie ausgestattet.“ Und zwar mit so viel davon, dass er sogar anderen noch den nötigen Windschatten bieten kann.

Stand: 12.01.2017, 08:00