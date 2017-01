DFB-Kontrollausschuss ermittelt gegen Kölns Modeste

Der Kontrollausschuss des Deutschne Fußball-Bundes (DFB) hat ein Verfahren gegen Kölns Stürmer Anthony Modeste eröffnet. Dies gab der Verein am Montag (30.01.2017) bekannt.

Laut DFB besteht der Verdacht, dass Modeste am vergangenen Samstag im Spiel bei Darmstadt 98 seinem Gegenspieler Aytac Sulu in der 38. Spielminute bei einem Laufduells absichtlich mit der rechten Hand ins Gesicht geschlagen habe. Der DFB ermittelt, ob Modeste sich damit eines krass sportwidrigen Verhaltens in Form einer Tätlichkeit schuldig gemacht habe. Kölns Torjäger wurde vom Kontrollausschuss zu einer schriftlichen Stellungnahme aufgefordert.

Das Verfahren konnte der DFB nur einleiten, nachdem Schiedsrichter Dr . Robert Kampka gegenüber dem Kontrollausschuss erklärt hatte, er habe die strittige Szene nicht gesehen, die trotz des klaren 6:1-Erfolgs der Kölner beim Tabellenletzten die Gemüter erhitzte.

Frings: "Das war ein Schwinger"

Box-Hieb oder keine Absicht? Darüber waren sich nach Spielende die Trainer nicht einig. "Es hat viele solche Situationen gegeben" , sagte FC -Coach Peter Stöger fast schon lapidar. Für Lilien-Trainer Torsten Frings aber war das "eine ganz klare Rote Karte". Mit einem normalen Zweikampf hatte das für ihn nichts mehr zu tun: "Das war kein Losreißen, sondern ein rechter Schwinger" , so Frings.

Der getroffen Sulu selbst äußerte nur: "Ich sage dazu nichts." Und die Kölner? Sie antworteten auf die "Rot"-Frage mehrheitlich mit einem "Ja, aber..." Laut Sportchef Jörg Schmadke war es " eine Ruderbewegung, die schon komisch aussieht. Das hätte der Schiri anders entscheiden können" , sagte der 52-Jährige über Modestes Gesichtstreffer: " Aber Anthony hat hier auch viel über sich ergehen lassen müssen."

Modeste "ständig provoziert"

Was genau Schmadtke damit meinte, versuchte Kölns Innenverteidiger Dominique Heintz zu verdeutlichen: "Darmstadt wollte, dass Toni vom Platz fliegt. Sie haben ihn ständig provoziert. "

Dass aber auch Stöger ein wenig Sorge um den Verbleib seines Top-Torjägers auf dem Rasen hatte, bewies der Österreicher fünf Minuten nach der Halbzeitpause: Begleitet von weiteren Provokationen von beiden Seiten wurde Modeste gegen Artjoms Rudnevs ausgewechselt. Die Partie war zu diesem Zeitpunkt bereits entschieden. "Der Schiedsrichter hat keine Schuld, dass wir verloren haben" , meinte auch Darmstadt-Coach Frings.

Kölns Verantwortliche reagierten gelassen auf eine drohende Sperre für Modeste: "Uns ist nicht angst und bange. Wir haben auch andere Ausfälle verkraftet und würden auch das schaffen, das zu kompensieren. Wir müssten die Spielweise etwas verändern" , sagte Trainer Stöger.

Stand: 30.01.2017, 13:05