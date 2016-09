4. Spieltag

Wenn Sandro Wagner gegen einen seiner Ex-Vereine antritt, kochen die Emotionen bisweilen hoch. Als er mit Darmstadt 98 am 33. Spieltag der vergangenen Saison bei Hertha BSC spielte, schoss er erst den 2:1-Siegtreffer, der den "Lilien" den Klassenerhalt bescherte. Kurz darauf flog er mit Gelb-Rot vom Platz. Und weil er auch danach weiter den Berliner Anhang provozierte, wollten ihm einige Fans gar an den Kragen.

Heute (20 Uhr) kehrt der 28-Jährige nun mit Hoffenheim erstmals an seine alte Wirkungsstätte in Darmstadt zurück. Vor der Partie am Böllenfalltor gibt sich Wagner versöhnlich: "Ich freue mich auf das Spiel", sagte Wagner. "Ich hatte dort tolle Mitspieler, fußballerisch wie menschlich, und die Fans in Darmstadt sind großartig."

Wagner ist leicht angeschlagen

Wagner hat zwar ein leicht lädiertes Sprunggelenk, will sich das Wiedersehen mit seinem früheren Club aber nicht nehmen lassen. Der Einsatz von Niklas Süle ist da schon fraglicher. Der Abwehrchef hat in der Partie gegen den VfL Wolfsburg (0:0) eine Beckenprellung erlitten.

Personalsorgen bei Darmstadt

Darmstadt blickt nach dem 0:6 in Dortmund weitgehend auf sich, der Start ist mit drei Punkten und 1:8 Punkten nicht unbedingt glänzend verlaufen. Und die Personallage ist angespannt: Fragezeichen stehen hinter dem bereits zuletzt fehlenden Kapitän Aytac Sulu sowie Sven Schipplock, Änis Ben-Hatira und Jerome Gondorf. "Dennoch werden wir alles probieren, um die Dortmund-Niederlage auszubügeln", sagte Trainer Norbert Meier.

Mögliche Aufstellungen:

Darmstadt: Esser - Fedetskyy, Höhn, Milosevic, Holland - Jungwirth, Gondorf - Heller, Vrancic, Ben-Hatira - Schipplock.

Hoffenheim: Baumann - Rudy, Süle, Bicakcic, Kaderabek - Polanski - Rupp, Demirbay - Uth, Kramaric - Wagner.

Schiedsrichter: Frank Willenborg (Osnabrück).

Stand: 20.09.2016, 08:31