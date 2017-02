So schnell kann's gehen: Eine Woche zuvor waren die Darmstädter nach dem Sieg gegen Borussia Dortmund noch die Gewinner des Spieltags - am vergangenen Spieltag waren die "Lillien" dann nach der Niederlage in Hoffenheim und den Punktgewinnen der Konkurrenz aus Ingolstadt, Bremen und Hamburg die ganz großen Verlierer. Angesichts von sechs Punkten Rückstand auf Rang 17 und sieben Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz ist die Rede vom "Endspiel" wohl nicht gänzlich falsch.

Hoffnung auf den Klassenerhalt besteht eigentlich nur noch, wenn erst Augsburg geschlagen wird und danach in Bremen der Auswärtsbann gebrochen wird. Die Statistik lägt ja dann doch eher selten: Alle Mannschaften mit einer so schlechten Bilanz wie Darmstadt nach 21 Spieltagen sind bisher abgestiegen, der Klassenerhalt wäre also ein Wunder.

Augsburg darf endlich wieder am Samstag ran

Verglichen mit Darmstadt sind in Augsburg die Abstiegssorgen deutlich geringer, aber eben auch nicht komplett inexistent: Zuletzt gab es zwei Niederlagen (zuletzt in Leverkusen), der Abstand zu Rang 16 ist geschrumpft. Immerhin dürfen sie nun mal wieder an einem Samstag ran. Augsburg musste zuletzt zwei Mal am Freitagabend ran und kassierte erstmals unter Manuel Baum zwei Niederlagen in Folge – freitags haben die Augsburger seit über vier Jahren nicht mehr gewonnen (insgesamt gelang überhaupt nur ein Freitagssieg) und sind nun froh, dass sie wieder an einem Samstag ran dürfen.

Ob Freitag, Samstag oder Sonntag - auf ein Offensivspektakel sollten sich die Zuschauer nicht einstellen. Nur Darmstadt erzielte im ligaweiten Vergleich weniger Tore (14) als Augsburg (19). Die beiden Mannschaften erarbeiteten sich ligaweit auch die wenigsten Großchancen, der FCA sogar noch eine weniger (15) als die Lilien (16). Bei Augsburg trafen Finnbogason, Ji und Bobadilla zusammen nur fünf Mal (wenn sie auch im Sturm spielten), bei Darmstadt mühten sich Bezjak, Schipplock, Colak, Kleinheisler, Obinna und zuletzt Boyd zusammen zu sechs Toren – es treffen die ungefährlichsten Angriffsreihen der Liga aufeinander (die Mainzer Stürmer trafen auch nur sechs Mal).

Zwillingsduell der Altintops steht bevor

Ein schöner Nebenschauplatz ist das Zwillingsduell zwischen Halil und Hamit Altintop. Zum neunten Mal könnten die beiden in der Bundesliga aufeinandertreffen. Letztmals begegneten sich die beiden im März 2010 auf dem Platz, als Halil mit Frankfurt gegen die Bayern mit Hamit gewann. 2006/07 spielten die beiden gebürtigen Gelsenkirchener noch gemeinsam bei Schalke.

Die Gastgeber müssen personell eine incht unerhebliche Schwächung kompensieren: Die Kampfmaschine ist nicht mit dabei - Peter Niemeyer fehlt gelbgesperrt.

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 25.02.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 25.02.2017 | Das Erste

red/dpa/sid | Stand: 24.02.2017, 08:34