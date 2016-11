Mitte September hatte Fußball-Zweitligist VfL Bochum gute Nachrichten zu vermelden. Denn da verlängerte der Klub den Vertrag mit seinem Sportvorstand Christian Hochstätter bis 2020. "Wir haben uns mit ihm sportlich verbessert" , lobte der VfL-Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Peter Villis. Hochstätter hatte das Amt im Juni 2013 übernommen und den Klub Schritt für Schritt nach oben geführt. Damals war der VfL 14., in der vergangenen Saison landete er auf Platz fünf.

Jetzt - noch nicht mal zwei Monate später - will Hochstätter vom VfL Bochum nichts mehr wissen. Ihn zieht es zurück in die Bundesliga. Und das Fußball-Oberhaus strahlt offenbar einen sehr großen Reiz aus, denn Hochstätter will den Job in Bochum gegen ein Himmelfahrtskommando tauschen. Der 53-Jährige soll als Sportchef den kriselnden Hamburger SV vor dem Sturz in die Zweitklassigkeit bewahren.

Keine leichte Aufgabe

Die Frage ist: Warum will sich Hochstätter das antun? Die Hanseaten haben den schlechtesten Saisonstart der Vereinsgeschichte mit nur zwei Punkten und vier Toren hingelegt. In 53 Jahren Bundesliga stieg bisher noch jeder Klub mit einer solchen Bilanz nach den ersten zehn Spielen ab.

Und beim HSV geht es auch sonst drunter und drüber. Seit Peter Knäbel im Mai als Sportdirektor entlassen wurde, macht Vorstandschef Dietmar Beiersdorfer den Job nebenbei - und ist damit offenkundig überfordert. Perfekt ist der Wechsel übrigens noch nicht. Denn noch stellen sich die Bochumer quer, und eine finanzielle Entschädigung werden sie wohl auch fordern.

Wenig vorzuweisen

Doch ist Hochstätter überhaupt der richtige Mann? Richtige Erfolge hat er nicht vorzuweisen. In Bochum läuft es in dieser Saison gar nicht rund. Der Klub verliert als Tabellen-11. sein Ziel, zurück in die Bundesliga zu kommen, zunehmend aus den Augen. "Die Realität: Bochum dümpelt im Mittelmaß der 2. Liga herum - und der Sportvorstand steigt erst einmal alleine auf" , schreibt die " WAZ ". Fakt ist auch, dass Hochstätter nicht die erste Wahl an der Elbe war. Die Verhandlungen mit Nico-Jan Hoogma (Heracles Almelo) und Horst Heldt (zuletzt Schalke 04) waren zuvor gescheitert.

In der Bundesliga kennt sich Hochstätter zumindest gut aus. Als Profi machte er 368 Bundesliga-Spiele für Borussia Mönchengladbach. Kurz nach seinem Karriereende wurde er im Januar 1999 Manager der Fohlen. Die suchten einen Nachfolger für Rolf Rüssmann, und altgediente Spieler macht man halt gerne mal zum Manager. Den ersten Bundesliga-Abstieg der Gladbacher im Jahr 1999 konnte Hochstätter aber nicht verhindern.

Pfiffe in Mönchengladbach, Streit in Hannover

Er etablierte den Klub zwar anschließend wieder im Oberhaus, trat im April 2005 aber zurück. Vor allem bei der Trainerwahl hatte er kein glückliches Händchen. Mit Trainer Dick Advocaat wollte Hochstätter hoch hinaus, doch das Engagement des Niederländers endete 2005 beinahe in einem Fiasko - sprich Fast-Abstieg. Kurz nach dem Trainer ging auch Hochstätter. Bei den Abschiedsspielen seiner ehemaligen Teamkollegen Uwe Kamps und Stefan Effenberg gab es für Hochstätter Pfiffe von den eigenen Fans.

Auch bei Hannover 96, wo er zwischen 2007 und 2009 arbeitete, hinterließ er sportlich keinen nachhaltigen Eindruck. Er verließ die Niedersachsen vorzeitig im Streit. Angeblich konnte man sich nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen.

Hochstätter zog sich aus dem Geschäft zurück und verschwand von der Bildfläche. Er arbeitete als Spielerberater und in einer Agentur für Vermögensverwaltung und Unternehmensberatung sowie für eine Werbeagentur - bis er nach rund vier Jahren Abstinenz in Bochum auftauchte. Stringent verlief die Karriere also nicht. Die Erwartungshaltung der Fans in Hamburg dürfte wohl auch deshalb nicht sonderlich groß sein. Hochstätters Bilanz, falls es klappt mit dem HSV: Drei Jobs, drei vorzeitige Ausstiege.

Streit mit Neururer und Lienen

Mit dem Neuen bekäme der HSV einen Mitarbeiter, der keine Konflikte scheut und als streitbar gilt - mit Bochums ehemaligem Trainer Peter Neururer hat er sich komplett überworfen. Hochstätter war dem VfL-Kult-Coch "vereinsschädigendes Verhalten" vor und schmiss ihn raus. In Mönchengladbach geriet er mit dem damaligen Trainer Ewald Lienen aneinander.

Vielleicht braucht der Hamburger SV jetzt tatsächlich jemanden, der dazwischen haut. Sollte sich der Klub am Ende der Saison tatsächlich retten, wäre Hochstätter jedenfalls ein gefeierter Mann.

