Toprak wechselt im Sommer von Bayer zum BVB

Ömer Toprak wechselt im Sommer vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen zum Ligarivalen Borussia Dortmund. Wie der BVB am Sonntag (05.02.2017) mitteilte, soll der 27 Jahre alte Türke von der kommenden Saison an die Borussia-Abwehr verstärken. Toprak bekommt demnach in Dortmund einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021.

Ablöse angeblich 12 Millionen Euro

Toprak nutzt eine Ausstiegsklausel in seinem Kontrakt mit Bayer Leverkusen. Dem Vernehmen nach liegt die Ablöse bei 12 Millionen Euro. "Ömer Toprak ist ein starker, international erfahrener Innenverteidiger mit hoher Führungsqualität" , sagte BVB -Sportdirektor Michael Zorc.

Weil die Abwehr im bisherigen Saisonverlauf wenig sattelfest war, sah die Dortmunder Vereinsführung in diesem Mannschaftsteil Verbesserungsbedarf. Versuche, den Routinier schon eher zu verpflichten, schlugen jedoch fehl.

Für den SC Freiburg und Leverkusen bestritt Toprak insgesamt 181 Bundesligaspiele. Zudem kam er bisher auf 23 Einsätze in der Champions League und absolvierte 25 Begegnungen im Trikot der türkischen Nationalmannschaft.

Toprak: "Neuer Abschnitt beginnt"