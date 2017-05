BVB zwischen Feierlichkeiten und Trennungsgesprächen

Schluss mit Feiern. Nur einen Tag nach der Triumph-Fahrt durch die Dortmunder City beginnen bei Borussia Dortmund die Trennungsverhandlungen zwischen der Vereinsspitze und Trainer Thomas Tuchel. Mitte der Woche soll feststehen, wie es mit dem 43-Jährigen weitergeht - sofern es nicht längst eine Entscheidung gibt.

" Ich habe einen Vertrag und möchte den erfüllen. Aber natürlich möchte ich nicht naiv erscheinen ", sagte Tuchel während der Party am Sonntag. Dass die anberaumten Gespräche tatsächlich wie vom Coach erklärt " ergebnisoffen " sein werden, darf jedoch bezweifelt werden.

Trennung dürfte BVB knapp drei Millionen Euro kosten

Angestrebt wird besonders von Vereinsseite vielmehr ein sauberer Schnitt ohne Nachtreten. Ob das gelingt ist fraglich. Zudem dürfte das Ende der Problem-Ehe den Revierklub teuer zu stehen kommen. Laut Informationen der "Bild"-Zeitung von Montag (29.05.2017) soll die vermeintliche Abfindung den Verein stolze 2,9 Millionen Euro kosten. Schließlich steht Tuchel bis 2018 unter Vertrag.

Dennoch tendieren die Chancen auf eine Versöhnung gegen null. Am Wochenende konnte selbst der Pokalsieg die tiefen Risse nicht kaschieren. Diese zu kitten erscheint unmöglich - trotz der warmen Worte, die BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke während des Siegerbanketts Tuchel widmete: " Bravo, toll gemacht, herzlichen Glückwunsch an Dich und Dein Team. "

Schmelzer kritisiert Tuchel scharf

Zumal nach dem hart erkämpften 2:1-Erfolg über Eintracht Frankfurt auch eine Kluft zwischen Mannschaft und Trainer sichtbar wurde. Die Ausbootung von Nuri Sahin, der in Berlin trotz der Verletzung seines Mittelfeldkollegen Julian Weigl nicht mal im Kader stand, veranlasste Kapitän Marcel Schmelzer zu harscher Kritik an Tuchel: " Ich war geschockt. Nuri ist ein toller Fußballer, ein toller Mensch. Wir stehen alle hinter ihm. "

Gilt als heißester Trainer-Kandidat beim BVB: Lucien Favre

Bei allen sportlichen Erfolgen und einem Punkteschnitt, den vor ihm noch kein BVB-Trainer erreichte, wird Tuchels zweijährige Arbeit bei den Schwarz-Gelben wohl zu Ende gehen. Als erster Kandidat auf seine Nachfolge gilt Lucien Favre. Medienberichte über bereits geführte Gespräche mit den Dortmundern wollte der einstige Hertha- und Gladbach-Coach, der in Nizza bis 2019 unter Vertrag steht, allerdings nicht bestätigen.

Seine Wertschätzung für den BVB brachte Favre jedoch schon Mitte April in einem Interview des "Tagesspiegels" zum Ausdruck: " Eine sehr gute Mannschaft. Ousmane Dembélé hat eine sensationelle erste Bundesligasaison gespielt. Auch an meinem früheren Gladbacher Schüler Mo Dahoud werden sie in der nächsten Saison viel Freude haben " - und vielleicht ja auch am neuen Trainer Lucien Favre.

red/sid/dpa | Stand: 29.05.2017, 12:18