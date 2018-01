Aubameyang-Theater, Pfiffe, Kritik: Es knirscht beim BVB

Schlechtester Rückrundenstart seit neun Jahren

Denn neben dem Wechsel-Theater um den Gabuner hat der BVB noch ganz andere Sorgen. Zum dritten Mal nacheinander mussten sich die Schwarz-Gelben mit einem Remis begnügen und verzeichneten damit den schlechtesten Rückrundenstart seit neun Jahren.

Torhüter Roman Bürki kritisierte scharf jenen Teil der BVB-Fans, der angesichts des schläfrigen Fußballs verständlicherweise die Geduld verloren hatte. " Da kommen die Leute ins Stadion, um ihre eigene Mannschaft auszupfeifen. Die sollen zu Hause bleiben ", schimpfte der Schweizer, " das sind Leute, die keine Ahnung von Fußball haben ".

Zorc reagierte erbost - sein Zorn traf allerdings nicht die Fans, sondern Bürki. " Ich finde seine Aussage unpassend und inhaltlich falsch. Ich empfehle jedem Spieler, sich die 90 Minuten noch mal anzuschauen. Da müssen sie aufpassen, dass sie nicht selbst pfeifen ", so der Sportdirektor.

Zorc: "Das ist nicht zu erklären"

Vom Offensivfußball vergangener Jahre ist in Dortmund jedenfalls derzeit nichts zu sehen. Mut- und ideenlos schoben sich die Profis den Ball hin und her. Dementsprechend hart ging Zorc mit der Mannschaft ins Gericht: " Das ist nicht zu erklären. Wir haben alles vermissen lassen, was ordentlichen Fußball ausmacht. "

Stöger dagegen flüchtete sich in Galgenhumor: " Ich habe nicht gepfiffen. Aber zufrieden war ich auch nicht. " Die schwache Leistung allein auf Aubameyang zu schieben, ist dem Coach aber zu einfach: " Ich werde mich hüten, das als Argument heranzuziehen. Das ist ein Nebenschauplatz. " Aber einer mit großen Auswirkungen: Denn die avisierte Rückkehr in die Champions League gerät immer mehr in Gefahr.

cl/sid/dpa | Stand: 28.01.2018, 11:29