Nächste Bewährungsprobe für Kagawa

Vahid Halilhodzic sprach die Probleme seines Teams offen an: "Unseren Schlüsselspielern fehlt es an Wettkampfpraxis, das wirkt sich nicht gut auf unser Spiel aus" , sagte der Nationalcoach der Japaner, die in der WM-Qualifikation beim 1:1 in Australien einen möglichen "Big Point" liegen ließen.

Dabei dürfte Japans Coach auch Shinji Kagawa gemeint haben. Der Dortmunder kehrte gegen Australien als Spielmacher in die Startelf zurück und stand volle 90 Minuten auf dem Rasen - eine inzwischen selten gewordene Erfahrung für den Japaner, der beim BVB in der Bundesliga nur am ersten Spieltag von Beginn an ran durfte und sonst über Kurzzeiteinsätze nicht hinauskam. Auch bei den Gala-Auftritten in der Champions League musste er zuschauen.

Dortmunder Offensivaufschwung - ohne Kagawa

Dortmunds Offensivmaschinerie, erst gestoppt von beinharten Leverkusenern, war ein großes Thema in den ersten Wochen der Saison. Besonders beeindruckte es dabei, wie schnell es dem BVB offenbar gelang, die Abgänge von Ilkay Gündogan und Henrich Mchitarjan wegzustecken und dafür die Stärke der neuen Kreativkräfte Ousmana Dembélé, Raphaël Guerreiro oder Emre Mor auf den Rasen zu bringen. Selbst der bei den Fans eher mit Argwohn empfangene André Schürrle blühte unter Coach Thomas Tuchel auf.

Umso mehr fällt auf, dass diese Entwicklung weitestgehend ohne Kagawa stattfand, in den tollen Dortmunder Jahren unter Jürgen Klopp noch wichtigster Kreativspieler neben Mario Götze und Liebling der Fans. Doch seit seiner missglückten Zeit bei Manchester United, von wo er mit großem Drama zurückgeholt wurde, sucht Kagawa immer noch nach seiner alten Form und vor allem der verlorenen Leichtigkeit vor dem gegnerischen Tor.

Unter Tuchel nur noch zweite Wahl: Dortmunds Kagawa

Auch Klopp-Nachfolger Thomas Tuchel schaffte es nicht, wieder mehr Konstanz in die Leistungen des Japaners zu bringen, der mit seinen 27 Jahren im besten Fußballeralter ist und eigentlich ein designierter Führungsspieler im jungen BVB-Kader. Nach seiner Ankunft hatte Tuchel ihn noch zu seinem besonderen Projekt erklärt und angekündigt, "neue Rollen" für Kagawa zu finden, der im Gegenzug verstärkt an seiner Fitness arbeitete.

Mittlerweile hat sich aber der Eindruck verfestigt, Tuchel könne immer weniger mit dem Freigeist aus Kobe anfangen. Offen trat dies im vergangenen Februar zutage, als Tuchel den Japaner vor der Partie gegen Hertha aus dem Kader strich, stattdessen setzte er den damals 17-Jährigen Christian Pulisic auf die Bank. Seitdem spielt Kagawa quasi auf Bewährung. Auch in der neuen Saison zieht Tuchel im Zentrum meistens andere Spieler vor. Kagawas starker Auftritt im Pokal beim Viertligisten Trier blieb eine Momentaufnahme.

Nächste Chance gegen Hertha

Da ist es schon eine Nachricht, dass Kagawa am kommenden Freitag (14.10.2016) gegen Hertha BSC erstmals seit dem Liga-Auftakt wohl wieder in der Startelf stehen wird, auch wegen der langen Verletztenliste beim BVB. Gleich vier Leistungsträger kehrten angeschlagen von ihren Länderspielen zurück, darunter die Offensiv-Entdeckungen Dembélé und Guerreiro. Weil auch Mittelfeld-Antreiber Gonzalo Castro und Tempodribbler Schürrle ausfallen, darf sich Kagawa auf eine neue Chance freuen - allzuviele dürfte er angesichts der starken internen Konkurrenz beim BVB womöglich nicht mehr bekommen.

red/sid | Stand: 12.10.2016, 13:30