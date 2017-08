Toljan im Tausch gegen Passlack?

Konkret handelt es sich um die Verpflichtung des Hoffenheimer Außenverteidigers Jeremy Toljan, den die Borussia gern fest verpflichten würde. Toljan hat in Hoffenheim noch einen Vertrag bis 2018, müsste also herausgekauft werden. Ein teures Unterfangen, auch wenn der BVB im Gegenzug gern Felix Passlack an die Hoffenheimer ausleihen würde.

Das nötige Kleingeld hätte die Borussia, wenn Dembele verkauft wäre. Es gibt aber auch eine andere Variante: Wenn der VfB Stuttgart zeitnah BVB-Verteidiger Erik Durm verpflichtet, würde der BVB wohl auch bei Toljan tätig. Durm hatte zuletzt Knieprobleme, daher haben sich die Schwaben noch nicht zu einer festen Verpflichtung durchringen können. Dem Vernehmen nach soll Durm in Stuttgart neben dem obligatorischen medizinischen Check noch weitere Untersuchungen durchlaufen, ehe eine Entscheidung getroffen wird.

Watzke mit Vorwürfen gegen den FC Barcelona

Wie immer auch die Verhandlungen ausgehen, hat Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in jedem Fall schon einmal einen vermeintlich Schuldigen in dieser Transferpüosse ausgemacht: den FC Barcelona.

"Ous tanzt uns ja nicht auf der Nase herum, er hat einfach seine Arbeit verweigert. Das ist eine neue Qualität. Da muss man sich auch mal über die Rolle des ruhmreichen FC Barcelona unterhalten" , sagte Watzke in der Sky Sendung "Wontorra - der Fußballtalk". Der BVB-Boss wies den Spaniern die Verantwortung für Dembeles Trainingsstreik zu, mit dem der französische Jungstar seinen Transfer erzwingen will. "Am Mittwoch haben wir uns mit Vertretern von Barcelona getroffen. Die Vorstellungen waren weit auseinander. Dann kommt er ganz zufällig am Donnerstag nicht zum Training. Die zeitliche Abfolge ist schon auffällig" , sagte Watzke.

Stand: 21.08.2017, 13:44