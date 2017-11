BVB verliert Chefscout an Arsenal

Borussia Dortmund hat seinen langjährigen Chefscout Sven Mislintat (45) an den Premier-League-Klub FC Arsenal verloren. Dies teilte der BVB am Montag (20.11.2017) mit. Der bereits in den vergangenen Jahren von diversen Vereinen umworbene Mislintat gilt als Entdecker einiger BVB -Stars wie Shinji Kagawa oder Raphael Guerreiro.

Dembele-Transfer unter der Regie Mislintats

Auch Ousmane Dembele (20) ist beim BVB unter der Regie von Mislintat verpflichtet worden. Der Franzose war erst im Sommer 2016 für geschätzte 15 Millionen Euro verpflichtet worden und hat den Klub nur ein Jahr später für ebenfalls geschätzte 105 Millionen Euro mit Ziel " FC Barcelona" verlassen. Dass europäische Spitzenklubs da hellhörig werden, liegt auf der Hand. So soll Mislintat Arsenal dem Vernehmen nach immerhin eine Ablösesumme von mindestens 1,5 Millionen Euro wert sein.

" Sven Mislintat war zehn Jahre lang mein engster Mitarbeiter. Er hat beim BVB hervorragende Arbeit geleistet. Dies haben wir berücksichtigt, als Sven mich vor einigen Wochen darum bat, das außergewöhnliche Angebot des FC Arsenal annehmen zu dürfen ", sagt Sportdirektor Michael Zorc.

Auch die Bayern haben bei Mislintat angeklopft

Im August hatte noch Rekordmeister Bayern München seine Fühler nach Mislintat ausgestreckt, weil Kaderplaner Michael Reschke zum Aufsteiger VfB Stuttgart abgewandert war. Damals machte BVB-Sportdirektor Michael Zorc noch deutlich, dass man Mislintat nicht gehen lassen werde, zumal man seinen Vertrag gerade erst bis 2021 verlängert habe.

Der Abgang trifft die Dortmunder indes nicht unvorbereitet. Bereits vor mehreren Wochen habe man " seinem Scouting-Team eine neue Struktur mit Markus Pilawa an der Spitze gegeben ", so der Klub auf seiner Homepage.

Stand: 20.11.2017, 16:32