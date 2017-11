Bayern München

Nationaltorwart Manuel Neuer kann in diesem Jahr nicht mehr für den FC Bayern München auflaufen. Der 31-Jährige hat sich einen Haarriss im linken Mittelfuß zugezogen. Neuer wurde operiert, dem Kapitän wurde dabei eine Platte in den Fuß eingesetzt.

Borussia Dortmund

Borussia Dortmund muss bis zum Jahresende gleich auf vier Spieler verzichten. Lukas Piszczek (Außenbandanriss Knie), Erik Durm (Hüfte) und Sebastian Rode (Schambein) fallen weiter aus. Nationalspieler Marco Reus stand nach einer Kreuzband-Operation in dieser Saison noch überhaupt nicht auf dem Feld. Auch er muss mindestens bis Januar warten.

1. FC Köln

Übel erwischt hat es auch den 1. FC Köln. Dass Marcel Risse (Knie) und Jonas Hector (Syndesmosebandriss) für den Rest der Hinrunde ausfallen, war klar. Jetzt muss der Tabellenletzte aber auch noch den Rest der Hinrunde auf Simon Zoller und Dominique Heintz verzichten. Beide leiden an Muskelverletzungen.

Hertha BSC

Valentin Stocker fehlt "auf unbestimmte Zeit". Grund ist ein Riss des Außenmeniskus. Mindestens bis zum Jahresende kann auch Vladimir Darida nicht mitmachen - wegen anhaltender Knieprobleme.

SC Freiburg

Auch beim SC Freiburg ist das Lazarett weiter gut gefüllt. Für Mike Frantz (Innenbandabriss Knie) und Florian Niederlechner (Kniescheibenbruch) ist die Hinrunde gelaufen. Manuel Gulde (Rückenbeschwerden) ist in dieser Saison noch gar nicht aufgelaufen.

Werder Bremen

Justin Eilers verletzte sich zum Ende der vergangenen Saison schwer am Knie. Eine Rückkehr auf den Platz ist leider immer noch nicht in Sicht. Auch Ersatztorwart Michael Zetterer (Handverletzung) fällt länger aus.

Borussia Mönchengladbach

Jonas Hofmann verpasst den Rest der Hinrunde wegen einer Knieverletzung, Laszlo Benes laboriert noch an einem Mittelfußbruch. Tobias Strobl (schwere Knieverletzung) ist in dieser Saison noch gar nicht für die Borussia aufgelaufen.

FC Schalke

Das Sorgenkind des FC Schalke heißt Pablo Insua. Der Spanier soll seine Herzbeutelentzündung in Ruhe auskurieren und erst im Januar auf dem Platz zurückkehren.

Eintracht Frankfurt

Bei Eintracht Frankfurt fehlt ein Quartett. Alexander Meier leidet an einer Sprunggelenksverletzung, Timothy Chandler an einer Meniskusverletzung. Marco Fabian wurde in den USA am Rücken operiert. Jüngste Hiobsbotschaft: Jonathan de Guzman erwischte es in einem Testspiel gegen den SV Sandhausen. Diagnose: Eckgelenksprengung in der linken Schulter.

Hamburger SV

Es war die kurioseste Verletzung der bisherigen Saison: Nicolai Müller zog sich beim Torjubel im Spiel gegen den FC Augsburg einen Kreuzbandriss zu. Auch mit ihm ist frühestens zur Rückrunde wieder zu rechnen.

FSV Mainz 05

Die Mainzer müssen weiter ohne ihren Torwart René Adler auskommen. Eine Muskelverletzung im Oberschenkel musste operiert werden.

VfL Wolfsburg

Trainer Martin Schmidt rechnet nicht mehr mit einer baldigen Rückkehr von Ignacio Camacho. Die Sprunggelenksverletzung zieht sich länger hin und musste zuletzt dann doch operiert werden. Jetzt freut sich Schmidt darauf, den Mittelfeldmann im Winter-Trainingslager wieder zu sehen.

VfB Stuttgart

Sechs Monate Pause - das war Ende August die bittere Diagnose für Matthias Zimmermann. Den Stuttgarter erwischte es im Testspiel gegen Ingolstadt, als er sich beim Dribbling ohne Einwirkung des Gegners vertrat.

Hannover 96

Edgar Prib sollte Hannover 96 in dieser Saison als Kapitän aufs Feld führen, doch diese Ehre wurde ihm noch nicht zuteil. Kurz vor dem Bundesligastart riss er sich das Kreuzband im Knie. Die Hinrunde war beendet, bevor sie überhaupt begonnen hatte. Am 4. Spieltag erwischte es dann Abwehrspieler Felipe. Der Brasilianer verpasst wegen eines Sehnenrisses im Oberschenkel auch den Rest der Hinrunde.

sid/dpa/red | Stand: 22.11.2017, 08:30