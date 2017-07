Fredi Bobic setzt seit längerem auf sein internationales Netzwerk. Drähte bis in die höchsten Vorstandsetagen der europäischen Renommierklubs zu haben, war für den umtriebigen Sportvorstand von Eintracht Frankfurt unerlässlich, als er im vergangenen Sommer unter hohem Zeit- und Kostendruck ein konkurrenzfähiges Gebilde basteln musste.

Das Leihgeschäft mit dem noch unbekannten Verteidigertalent Jesus Vallejo, der inzwischen zum Champions-League-Sieger Real Madrid zurückgekehrt ist, steht beispielhaft dafür, dass sich auch mit wenig Geld viel bewegen lässt. Doch mittlerweile hat sich das Marktumfeld verändert, hat Bobic festgestellt.

Kuchen ist größer geworden

"Spieler zu vernünftigen Preisen zu bekommen, ist schwieriger geworden. Es schwirren Summen herum, bei denen man sich manchmal kneifen muss. Aber darüber darf man sich nicht beklagen, sondern muss versuchen, Substanz in seinen Kader zu bekommen" , erklärt der 45-Jährige sportschau.de.

Generell sieht Bobic "einen größeren Kuchen, von dem alle etwas abhaben sollen." Bestes Beispiel: Für seinen Wunschspieler, den französischen U21-Nationalstürmer Sebastien Haller vom FC Utrecht, flossen rund sieben Millionen Euro Ablöse. Nie gab der hessische Bundesligist mehr Geld für einen Profi aus. Der Rekordeinkauf ist dem internationalen Markt geschuldet.

Sogar der FC Bayern beschwert sich

In den Ligen in Osteuropa, Österreich oder der Schweiz, Skandinavien oder den Benelux-Staaten, aus denen sich speziell der Mittelbau der Bundesliga bedient, hat sich herumgesprochen, dass die deutschen Erstligisten einen neuen Fernsehvertrag geschlossen haben und nun besser ausgestattet sind denn je. 1,2 Milliarden Euro werden in der kommenden Saison verteilt, viele Klubs haben dank der kräftig steigenden Medienerlöse bis zu zehn Millionen Euro mehr zur Verfügung.

DFL-Chef Christian Seifert hatte sich zwar gewünscht, dass die Mehreinnahmen nicht unvermittelt an Spieler und Berater fließen, aber genau das passiert. Besorgnis erregend: Auch mittelmäßige Profis werden immer teurer. Die Spirale dreht sich unaufhaltsam nach oben.

Von den Topstars gar nicht zu reden, die wie im Fall des Chilenen Alexis Sanchez (FC Arsenal) mal eben 25 Millionen Euro Jahresgehalt aufrufen. Da winkt sogar der FC Bayern ab. "Der Markt ist im Moment etwas verrückt. Der FC Bayern ist kein verrückter Klub" , stellte Trainer Carlo Ancelotti fest. Auch hier gilt auf einmal: kaufen nicht um jeden Preis.

"Die Flut hebt alle Boote"

"Die Entwicklung ist enorm. Und ich verstehe jeden, dem dabei schwindlig wird und der Schwierigkeiten hat, da noch mitzukommen" , führte Michael Preetz im "Kicker"-Interview aus. Der Sportchef von Hertha BSC: "Jeder Verein muss für sich die Frage beantworten, in welchen Bereich er vorstoßen kann oder will."

Beim Hamburger SV hat Vorstandschef Heribert Bruchhagen die Prämisse kassiert, den Gehaltsetat unter allen Umständen auf 48 Millionen Euro (statt 56) abzusenken. "Beweglichkeit nach oben" sei nun möglich. Wohl wissend, dass sonst viele Wunschspieler wie U21-Nationalkeeper Julian Pollersbeck nicht zu bekommen gewesen wären.

Bruchhagens gern in Frankfurter Zeiten verwendeter Spruch von der Flut, "die alle Boote hebt" , ist aktueller denn je. Auch vom 1. FSV Mainz 05, Prototyp des soliden wirtschaftlichen Nischenvereins, kommt eine Bestätigung. "Was vor drei, vier Jahren noch 1,5 oder zwei Millionen Ablöse waren, sind heute drei oder vier geworden" , sagte Rouven Schröder zu sportschau.de, als es um die Verpflichtung von Ex-Nationaltorwart René Adler ging. Ein Jahresgehalt von 1,5 Millionen Euro ist neuerdings ein Schnäppchen, wenn - wie in diesem Falle - der Schlussmann ablösefrei kommt.

Auf allen Ebenen mehr Geld im Umlauf

Klar ist, dass mehrere Faktoren zur Verteuerung führen: Die aus England, aber auch aus China gepumpten Irrsinnssummen haben die Maßstäbe verrückt. Die Wachstumsraten bei Sponsoring, Werbung und eben Medienrechten im deutschen Profifußball tun ein Übriges, dass etablierte Erstligisten ihre Personalbudgets aufstocken.

Zwei Kennziffern auf der Aufwandsseite dürften kommende Saison erheblich steigen. Laut Liga-Report 2017 wendete die Bundesliga in 2015/2016 stolze 1,058 Milliarden Euro für "Personal Spielbetrieb", also die Gehälter, auf. Und ob es bei 512 Millionen Euro Transferaufwand (Sommer und Winter) bleibt, erscheint mehr als fraglich. 50 Prozent aller Einnahmen flossen 2015/2016 in diese beiden Posten. Tendenz steigend.

Nicht nur Bobic erwartet durch die Rückkehr von Hannover 96 und VfB Stuttgart in der kommenden Spielzeit einen "brutalen Verdrängungswettbewerb" .

Bruchhagen glaubt, dass "zehn Vereine" um den Klassenerhalt kämpfen. In Frankfurt und Hamburg stehen vorsorglich bereits mehr als 30 Spieler unter Vertrag. Beim hessischen Bundesligisten ist das durchaus gewollt, denn Bobic wollte bei seinen Wunschspielern nicht warten. Einfacher Grund: Weil die Preise weiter steigen. Der Eintracht-Boss glaubt nämlich: "Jetzt geht es in Europa erst richtig los."

Stand: 04.07.2017, 08:00