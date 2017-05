Aubameyang holt sich die Torjägerkanone

Pierre-Emerick Aubameyang ist ein Mann der Extravaganzen. Mal leistete er sich einen unerlaubten Kurztrip nach Mailand, dann ließ er sich das das Logo eines privaten Sponsors schrill ins Haar rasieren, sein Tor im Derby bei Schalke 04 nutzte er zu einer Werbe-Aktion mit Wrestling-Maske.

Kein Bekenntnis zum BVB

Borussia Dortmund lässt Aubameyang an der langen Leine. Denn der Stürmer aus Gabun zahlt in seiner Währung kräftig auf das Konto ein: Tore, Tore, Tore. 31 waren es am Saisonende - das reichte für die Torjägerkanone. Mit seinen beiden Toren gegen Bremen überholte Aubameyang noch Robert Lewandowski (30 Tore) vom alten und neuen deutschen Meister Bayern München.

Unklar ist, wo Aubameyang demnächst seine Tore schießen wird. Ein klares Bekenntnis zu Dortmund vermied er nach dem 4:3-Erfolg gegen Bremen. "Wir haben noch ein Spiel. Wir werden mit dem Klub sprechen" , sagte Aubameyang. Am 27. Mai trifft der BVB im DFB -Pokal-Finale in Berlin auf Eintracht Frankfurt.

An Aubameyang (27), der in Dortmund einen Vertrag bis 2020 besitzt, gibt es von vielen Seiten großes Interesse. Unter anderem soll es Paris St. Germain auf den pfeilschnellen Stürmer abgesehen haben. Der Traum von Real Madrid wird dagegen wohl nicht wahr werden: Dafür, so erstaunlich es klingt, vergibt der beste Bundesliga-Torjäger zu viele Torchancen.

Stand: 20.05.2017, 18:30