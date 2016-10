Stadionzeugnis - Freiburg vorne, Leipzig abgeschlagen

Freiburg dominiert, Leipzig abgeschlagen

Der SC Freiburg dominiert in vier der sechs Kategorien und hat folglich auch die beste Gesamtnote erhalten. Auf den Plätzen folgen Borussia Mönchengladbach und der FC Augsburg. Auch in punkto Stimmung liegen die Freiburger auf dem ersten Platz - das Stadion in Dortmund, dass regelmäßig von englischen Zeitungen zur beeindruckendsten Arena Europas gekürt wird, folgt hier nur auf dem geteilten vierten Platz.

Der letzte Platz für Leipzig ist wohl auch mit der allgemeinen Ablehnungshaltung gegen den Klub zu erklären. Dass die Parkplatzsituation am Leipziger Zentralstadion tatsächlich um Längen schlechter sein soll als in Berlin, Frankfurt oder Bremen ist objektiv nicht unbedingt nachzuvollziehen. Auch bei den Ticketpreisen sind die Leipziger auf dem letzten Platz. Zum Vergleich: das günstigste Stehplatzticket in Leipzig kostet 15 Euro - und ist damit auf dem Niveau der Top-Platzierten Freiburg und Darmstadt.

Vermeintliche Retortenvereine auf den hinteren Plätzen

Passend dazu sind die anderen als Retortenvereine wahrgenommenen Klubs aus Hoffenheim, Ingolstadt, Wolfsburg und Leverkusen ebenfalls im unteren Drittel zu finden. Auch der Rekordmeister aus München steht in der Gunst der Nutzer von Sportschau.de nicht zu weit vorne.