Menschen an den Schalthebeln der Bundesliga-Vereine

Telefonate mit Spielerberatern, Sitzungen und Treffen, Sichtung von Spielern - dass sich der Job bis in den Abend ziehe, passiere sehr oft. "Ich bin einmal im Sommer mitten in der Transferperiode eine Woche weggefahren. Danach hat meine Frau gesagt, ‚nie wieder‘!“ erzählt der Geschäftsführer von Borussia Mönchengladbach, der seitdem die Länderspielpause im Oktober als beste Phase ausgemacht hat, um mal ein paar Tage abzuschalten.

Eberl gilt mittlerweile als profiliert

Eberl gilt als einer der profiliertesten Manager der Bundesliga. Der 43-Jährige ist für den gesamten sportlichen Bereich verantwortlich. Dazu gehören die Kaderplanung und das Scouting für den Lizenzbereich und die Verantwortung für den Nachwuchs. Ihm direkt unterstellt sind neben dem Cheftrainer (Dieter Hecking) noch der Direktor Scouting und Teammanagement (Steffen Korell) und der Direktor Nachwuchs (Roland Virkus).

Eberl sieht seine aktive Alltagsaufgabe darin, "dass ich unseren Trainerstab begleite.“ Er bringe die "Außenansicht ohne Scheuklappen“ ein, wenn es darum geht, Spieler und Spiele zu beurteilen. Er beobachtet nämlich neben den Partien der Borussia noch mindestens 30 bis 40 weitere Profispiele vor Ort.

Der ehemalige Bundesligaprofi begann 2008 als Sportdirektor, ist heute einer von zwei Geschäftsführern. Den gesamten wirtschaftlichen und kaufmännischen Bereich deckt Stephan Schippers ab. Ihm unterstehen die Direktionen Sponsoring, Unternehmenskommunikation, Merchandising, Verwaltung und Stadionbetrieb. Daraus ergibt sich die Abgrenzung zu Eberl.

Baumann hat in Bremen Lehrgeld gezahlt

Die Konstruktion beim SV Werder Bremen ist nicht viel anders: Frank Baumann arbeitet seit vergangenen Sommer als Geschäftsführer Sport, der 41-Jährige ist damit Mitglied der dreiköpfigen Geschäftsführung, der zudem der Vereinspräsident Hubertus Hess-Grunewald als Geschäftsführer Leistungszentrum, CSR und andere Sportarten angehört und Klaus Filbry als Geschäftsführer Marketing, Management und Finanzen. Filbry ist auch Vorsitzender des Gremiums.

Bei Baumann laufen die Fäden für die personelle Zusammensetzung des Spielerkaders und Trainerstabs der Profis zusammen. Aber auch für die U23 in der 3. Liga obliegt ihm die Hoheit. Seine ruhige, sachliche Art wird innerhalb der Geschäftsstelle geschätzt, seine langjährige Verbundenheit mit den Grün-Weißen gilt als großer Vorteil. Ihm ist der enge Draht ans Team wichtig, naturgemäß zählen neben den beiden Geschäftsführer-Kollegen auch Aufsichtsratschef Marco Bode oder Cheftrainer Alexander Nouri zu wichtigen Ansprechpartnern.

Auf der Mitgliederversammlung übernahm Baumann öffentlich die Verantwortung für den schlechten Start in der Bundesliga. "Ich habe einige Fehler gemacht“ , meinte er mit Blick auf die frühe Trennung von Trainer Viktor Skripnik. Er habe aber "zu keiner Sekunde bereut“ , den Job angetreten zu haben. Auch wenn er schon Lehrgeld zahlte.

Die Branche ist auch ein Beratergeschäft

Einen zeitintensiven Part nimmt für alle Manager die Kaderplanung ein, wobei die Flut an Telefonaten, Mails oder Treffen, die alleine für einen Transfer anfallen, unmöglich von einer Person zu bewältigen sind. Einen Bundesligisten erreichen in der Transferperiode im Schnitt zwischen 50 oder 100 Nachrichten täglich allein von Spielervermittlern.

Das Beratergeschäft hat sich am meisten verändert, sagt Eberl. "Die Anzahl ist explodiert, aber die verlässlichen Partner sind geblieben.“ Softwareprogramm wie Wyscout ermöglichen auch anderen Mitarbeitern, einen Spieler mit ein paar Mausklicks zu durchleuchten. Diese erste Vorauswahl nimmt vielerorts nicht mehr der Sportchef vor, wobei Eberl betont: "Wir verpflichten letztlich keinen Spieler, den wir nicht live gesehen haben.“

Ansprechpartner für die Medien

Wichtig ist auch die Arbeit mit den Medien. Eberl interpretiert diese Rolle sehr professionell; er gilt als auskunfts- und meinungsfreudig. Interviewanfragen sagt die Pressestelle oft zu, wobei sich der Mönchengladbacher auch zu übergreifenden Themen äußert. Warum auch nicht? Die Allesmacher haben die vielleicht umfassendsten Einblicke in die Branche.

Baumann sitzt bei den Pressekonferenzen vor einem Spieltag immer mit auf dem Podium, nach den Spielen gibt er in der Mixed Zone für TV, Radio und Printmedien Statements ab. Der gebürtige Franke ist keiner, der sich wegduckt – aber er taugt auch nicht für die markigen Ansagen, weil es nicht seinem Naturell entspricht: Bei ihm geht es sachlich zu.

Zorc spielt die Rolle mehr im Hintergrund

Deutlich weniger öffentlich präsent ist Michael Zorc von Borussia Dortmund. Zorc wechselte ebenfalls nach Ablauf seiner aktiven Karriere ins Management. Im Sommer 2005 wurde seine Position offiziell als die des Sportdirektors ausgekleidet. Zorc zeigt sich verantwortlich für die Profis und die U23 , die Ausrichtung der Transferpolitik, die Führung des Trainerstab und der Scouting-Abteilung.

Laut Organigramm ist der 54-Jährige beim börsennotierten Bundesligisten Leiter eines der sechs Direktorate, die sich in Kommunikation, Organisation, Marketing und Vertrieb, Personal, Finanzen und eben Sport gliedern. Dass als Sprachrohr für die Positionierung des BVB meist der Vorsitzende der Geschäftsführung, Hans-Joachim Watzke, wahrgenommen wird, liegt einfach daran, dass sich Zorc diesbezüglich gerne zurücknimmt.

Er ist derjenige, der gerne geräuschlos im Hintergrund die Weichen stellt. Und hatte zuletzt vermutlich auch genug mit dem Umbruch beim BVB zu tun - als Topspieler wie Mats Hummels, Ilkay Gündogan oder Henrikh Mkhitaryan gingen und im Gegenzug Toptalente wie Ousmane Dembelé oder Raphael Guerreiro kamen.

Keine einheitliche Ausbildung

So ähnlich die Aufgabenbeschreibungen, so unterschiedlich sind die Wege an die Schalthebel des bezahlten Fußballs. Es gibt keine einheitliche Ausbildung. Vor allem die vielen Ex-Profis auf diesem Posten haben unterschiedliche Vorstufen durchlaufen. Beispiel Baumann, der in jungen Jahren Sozialversicherungsangestellter lernte. Nach der Profikarriere absolvierte er ein Fernstudium und machte beim damaligen Werder-Vorstandsvorsitzenden Klaus Allofs ein Traineeprogramm durch. Von 2012 bis 2015 war Baumann Direktor Profifußball und Scouting.

Eberl erzählte im "Kicker“ kürzlich, dass er zunächst an der Fernuni Hagen gescheitert sei, dann sich am Studieninstitut IST in Düsseldorf weitergebildet habe. "Anschließend war die Arbeit im Gladbacher Jugendbereich für mich perfekt. Ich konnte Praxiserfahrung machen, durfte Fehler machen.“ Vielerorts herrscht das Prinzip learning by doing. Wünschenswert fände Eberl es, wenn DFL oder DFB auf diesem Gebiet zumindest Teile eines einheitlichen Ausbildungsprogramms anbieten oder vermitteln könnten.

Darmstadt kommt ganz ohne Sportdirektor aus

Interessant, dass Vereine auch ganz ohne diese Position auskommen. Bei Tabellenschlusslicht SV Darmstadt 98 gibt es keinen Sportdirektor mehr, nachdem Holger Fach im Zuge der Entlassung von Trainer Norbert Meier ebenfalls die Südhessen verließ. "Zum jetzigen Zeitpunkt brauchen wir keinen extra Sportdirektor für ein, zwei Transfers, die wir vielleicht im Winter tätigen. Wir stellen die Überlegung an, in der nächsten Zeit eine neue Position des Kaderplaners oder Chefscouts zu besetzen“ , erläutert Präsident Rüdiger Fritsch, der seinem neuen Trainer Torsten Frings die "letzte Kaderverantwortung“ mit übertragen hat.

Für den Ex-Nationalspieler ist neu, dass sich "bei mir alle zwei Minuten ein Spielerberater meldet“ . Für Fritsch ist das durchaus gewollt. Denn: "Wir verzichten ja nicht auf die Aufgaben eines Sportdirektors. Wir verteilen die Aufgaben nur anders, nämlich auf Teammanager Michael Stegmayer und auf Tom Eilers, der sich unter anderem um die Vertragsgestaltungen kümmert. Wir haben genug Manpower.“ Das Leihgeschäft mit Schalkes Außenstürmer Sidney Sam wickelten die Lilien auch ohne Manager ab.

Stand: 19.01.2017, 08:30