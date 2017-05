Das Arbeitsverhältnis sei "in beiderseitigem Einvernehmen" gelöst worden, wird Sportdirektor Rouven Schröder am Montag (22.05.17) auf der Internetseite des Vereins zitiert: "Die beiderseitige und einvernehmliche Beendigung der Zusammenarbeit erfolgte nach einem sehr offenen und ehrlichen Gespräch mit Martin Schmidt am Sonntagabend. Die gemeinsame Entscheidung ist eine Konsequenz aus der sportlichen Analyse der abgelaufenen Saison und der fehlenden Perspektive einer Zusammenarbeit über das Vertragsende 2018 hinaus."

Schmidts Vertrag, den er 2015 unterschrieben hatte, war noch bis Sommer 2018 gültig. Zur Nachfolgeregelung sagte Schröder: "Mein Wunsch ist, diese Frage nun zügig zu regeln. Dabei werden wir uns aber nicht von externen Faktoren treiben lassen. Die Erfahrungen dieser Saison lehren uns, dass wir wichtige Entscheidungen in aller Ruhe und Konsequenz treffen."