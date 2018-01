Von Platz sieben auf zwei? In der Bundesliga ist das kein Problem. Denn dort hat sich hinter den weit enteilten Bayern ein Schneckenrennen um die europäischen Startplätze entwickelt, bei dem keines der Teams so recht vom Fleck kommt. Neun Klubs haben noch Chancen, und zwischen Platz zwei (Leverkusen) und Rang zehn (Hannover) liegen gerade mal vier Punkte.

Extrem ausgeglichen

Thorgan Hazard (M.) hofft auf eine Siegesserie.

Thorgan Hazard von Borussia Mönchengladbach findet das nicht sonderlich schlimm, die Liga sei hinter den Bayern eben extrem ausgeglichen. "An einem Tag verlierst du gegen den Tabellenletzten und an einem anderen schlägst du den Ersten. Zwischen dem zweiten und dem zehnten Platz gibt es keinen großen Abstand" , sagte der 24 Jahre alte belgische Stürmer dem Internetportal "t-online.de". "Wenn wir es schaffen, ein paar Siege in Serie zu holen, können wir es wieder nach Europa schaffen. Das ist unser Ziel."

Warten auf die Serie

Doch das ist gar nicht so einfach. Die Gladbacher Siegesserie beschränkt sich gerade mal auf zwei Dreier in Folge, ansonsten präsentiert sich die Borussia recht unkonstant. So schlug das Team daheim die Bayern, um anschließend sang- und klanglos mit 0:3 beim VfL Wolfsburg zu verlieren.

Die Konkurrenz macht es nicht besser. Für Schalke reichte es nach dem spektakulären 4:4 bei Borussia Dortmund gegen damals noch völlig desolate Kölner daheim nur zu einem 2:2. Leipzig gewann zuletzt das Verfolger-Duell gegen Schalke, um anschließend in Freiburg zu patzen. Genau wie Dortmund fuhren die Leipziger wenigstens zu Saisonbeginn mal eine Serie von vier Siegen ein - doch auch dort machten sich dann ungewohnte Schwankungen breit.

Wenigstens ist Spannung garantiert

Die Liga sei so ausgeglichen, dass sich die meisten Teams zunächst einmal darauf konzentrieren würden, das Spiel des Gegners zu zerstören, sagt Niko Kovac, Trainer von Eintracht Frankfurt: " Es gibt nicht viele Mannschaften in der Bundesliga, die jedes Spiel dominieren können. "

Die Fans mögen sich damit trösten, dass wenigsten das Rennen um die Champions-League- und die Europa-League-Plätze spannend bleibt. Denn die Meisterschaft ist wohl schon entschieden. Die Münchner fliegen dem sechsten Titel in Serie entgegen, die einzig offene Frage scheint, wann sie ihn vorzeitig perfekt machen.

Im europäischen Vergleich schlecht

Dass der Tabellenzweite nur 31 Punkte auf dem Konto und damit gerade mal 1,6 Zähler pro Spiel geholt hat, sucht in Europa seinesgleichen. Manchester United bringt es in England im Schnitt auf 2,2 Punkte - genau wie Atletico Madrid in Spanien. Italiens Tabellen-Zweiter Juventus Turin fährt 2,5 Punkte pro Spiel ein.

Christian Seifert, Chef der Deutschen Fußball-Liga, macht sich deshalb Sorgen. "Das Jahr 2017 war ein Jahr der verpassten Chancen. Es wurde in den internationalen Wettbewerben verpasst, zu beweisen, dass die Bundesliga eine der stärksten Ligen der Welt ist" , sagte er. Seifert kritisierte, dass aus der Bundesliga zurzeit nur Bayern München international konkurrenzfähig sei und dass dem deutschen Meister auch national die ernsthaften Rivalen fehlen würden.

Enges Rennen bis zum Schluss

Niko Kovac rechnet mit einem engen Rennen.

Frankfurts Kovac erwartet bis zum Schluss ein enges Rennen, macht sich für seine Eintracht aber keine großen Hoffnungen. "Ich denke, dass es in diesem Jahr schwerer ist, oben dranzubleiben" , sagt er. Mannschaften wie Leipzig, Dortmund, Schalke oder Leverkusen, eben alle, "die von ihrem Budget und ihrer Qualität auch dorthin gehören", mischen mit.

Ein Sieg im direkten Duell gegen Mönchengladbach wäre da Gold wert. Doch genau wie die Borussen spielen auch die Hessen alles andere als konstant. Von neun Heimspielen gewannen sie nur zwei.

Thema in: Sportschau, das Erste, Samstag, 26.01., ab 18 Uhr

red/sid/dpa | Stand: 25.01.2018, 13:10