Dritter Spieltag: Die TSG Hoffenheim gewinnt durch zwei Tore von Mark Uth mit 2:0 gegen den FC Bayern. Nur Borussia Dortmund steht dank der besseren Tordifferenz in der Tabelle vor der Mannschaft von Nagelsmann.

Sechster Spieltag: Hoffenheim gewinnt mit 2:0 gegen Schalke 04 und bleibt bei nun zwei Punkten Rückstand auf den BVB Tabellenzweiter. Zeitgleich holt der FC Bayern im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg trotz eines 2:0-Vorsprungs nur einen Punkt. Es zeichnet sich ab, dass Carlo Ancelotti seinen Job als Trainer des Meisters wohl bald verlieren wird. Wenn über mögliche Nachfolger gesprochen wird, fällt häufig der Name von Nagelsmann.

19. Spieltag: Die TSG verliert ihr Heimspiel gegen Bayer Leverkusen mit 1:4 und rutscht auf den neunten Tabellenrang ab, die schlechteste Platzierung der Saison.

13 Punkte aus 13 Spielen

Nur 13 Punkte holten die Hoffenheimer aus den vergangenen 13 Spielen. In der Europa League schied die TSG sang- und klanglos aus. Der Hype um Nagelsmann hat abgenommen. Die "Bild"-Zeitung berichtete, dass Nagelsmann von der Trainerkandidatenliste beim FC Bayern für die kommende Saison gestrichen sei.

Er selbst hatte das schon vorher getan - und zwar mit Vehemenz. Nagelsmann bekannte sich zu seinem Arbeitgeber und sagte, dass er auch in der kommenden Saison Trainer bei der TSG sei. Damit sollte den Gerüchten ein Ende gesetzt werden, auch denen um einen Wechsel zu Borussia Dortmund im Sommer 2018. Aber in der aufgeregten Fußballbranche ist es kaum möglich, Spekulationen zu beenden.

"Wir versuchen da schon zu gewinnen"

Die Bundesliga verzeiht aktuell schlechte Serien, wie sie Nagelsmann mit der TSG durchlebt. Nur vier Punkte beträgt der Rückstand auf die drei Mannschaften auf dem zweiten bis vierten Tabellenplatz. Ein Erfolgserlebnis bei den Bayern könnte die Wende sein.

"Wir versuchen da schon zu gewinnen. So ist der Plan ausgelegt" , sagte Nagelsmann vor der Partie am Samstag (27.01.2018) während der Pressekonferenz. Dort wurde er auch gebeten, die Talfahrt der vergangenen Monate zu erklären. "Das ist ein komplexes Fragenfeld" , so Nagelsmann, der bei seinen Ausführungen auch die vergangene Saison einbezog: "Unser Fußball ist nicht zwingend schlechter. Wir verteidigen auch nicht zwingend schlechter." Einige Gegner würden hingegen inzwischen gegen die TSG "besser performen" .

Ein Problem ist die schwache Offensive. In den vergangenen fünf Spielen schoss Hoffenheim nur vier Tore. Mit Sandro Wagner verlor die TSG einen Stürmer an den FC Bayern, der in der vergangenen Saison elf Treffer erzielte, in der laufenden vier bei elf Einsätzen für die TSG.

Bester Torschütze ist aktuell Mark Uth mit neun Treffern, der in der kommenden Saison beim FC Schalke spielen wird. Serge Gnabry, der erst zwei Treffer in dieser Saison auf dem Konto hat, soll nach der Leihe im Sommer zum FC Bayern zurückkehren.

Weniger Tore geschossen, mehr kassiert

"Es müssen nicht immer die Stürmer richten, sondern es können auch mal Mittelfeldspieler oder Abwehrspieler bei Standards richten. Ich habe nichts dagegen, wenn mal ein Achter oder ein Sechser ein Tor schießen würde" , nahm Nagelsmann die Angreifer aus der Kritik.

Im Vergleich zur vergangenen Saison schoss die TSG weniger Tore (aktuell: 29, 16/17: 35) und kassierte mehr (27/19). Die Vermutung liegt nahe, dass dies auch am personellen Aderlass liegt. Mit Niklas Süle, Sebastian Rudy und nun Wagner verlor die TSG in den vergangenen Monaten drei deutsche Nationalspieler an den FC Bayern. Sie könnten nun dafür sorgen, dass Julian Nagelsmann als Profitrainer erstmals ein Bundesligaspiel gegen die Münchner verliert. Von den bisherigen drei Duellen gewannen die Hoffenheimer zwei, der Auftritt in München endete 1:1.

