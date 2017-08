Die Krux mit der Dreifachbelastung

Seltene Gäste in Europa: Für RB Leipzig und die TSG 1899 Hoffenheim ist es in diesem Jahr das Debüt auf internationaler Ebene. Die Europa-League-Teilnehmer 1. FC Köln und Hertha BSC haben eine Durststrecke hinter sich, die bei den Berlinern - wenn man die gescheiterte Qualifikation in der letzten Saison ausklammert - seit der Spielzeit 2009/10 andauert. Beim "Effzeh" sind es sogar 24 Jahre seit dem Erstrundenaus im UEFA -Cup gegen Celtic Glasgow.

Köln und Berlin verlieren Stützpfeiler

Während die Kader bei Leipzig und Hoffenheim trotz einiger Abgänge auf dem Papier breit und qualitativ üppig genug besetzt sind, um der nun anstehenden deutlich höheren Belastung standzuhalten, haben Köln und die Hertha sich zwar durchaus punktuell verstärkt, aber in Anthony Modeste (Köln) und John Anthony Brooks (Berlin) jeweils einen ihrer Erfolgsgaranten verloren.

Soll auch international treffen: Kölns Jhon Cordoba

Die Neuzugänge Jhon Cordoba, Jorge Mere oder Jannes Horn (Köln) und bei den Berlinern Davie Selke, Mathew Leckie oder Karim Rekik haben allesamt mindestens ordentliches Bundesliganiveau, doch die hohe Belastung durch diverse englische Wochen und die Gefahr, angesichts der "großen Bühne" in der Liga ein wenig den Fokus zu verlieren, ist allgegenwärtig.

Hertha-Abstieg als warnendes Beispiel

Gerade in Berlin kennt man dieses Problem. Nach der tollen Saison 2008/09 von Hertha BSC, das unter Trainer Lucien Favre die beste Hinrunde der Vereinsgeschichte spielte, zwischenzeitlich sogar Tabellenführer war und am Ende nur wegen einer Schwächephase am Saisonende nicht mehr richtig in den Titelkampf eingreifen konnte, kam der Einbruch in der kommenden Spielzeit.

Josip Simunic verließ den Verein für sieben Millionen Euro, Stürmer Marko Pantelic ging ablösefrei. Von den Neuzugängen überzeugte letztendlich nur Adrian Ramos so richtig - das war zu wenig. In der Europa League gelang den Berlinern das Überwintern, ehe im Sechzehntelfinale nach einem 0:4 im Rückspiel gegen Benfica Lissabon Schluss war (Hinspiel 1:1).

Favre war da schon lange kein Trainer mehr, Friedhelm Funkel hatte schon im Oktober übernommen, weil die Berliner nach sieben Spieltagen in der Liga ganze drei Zähler auf dem Konto hatten. Es folgte der Abstieg als Tabellenletzter mit neun Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz.

Leicester, Mainz, VfL Bochum

Natürlich sind die Herthaner nicht das einzige Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit - auch in anderen Ländern erwischt die Dreifachbelastung manche Teams knallhart. Das jüngste wohl populärste Beispiel ist Leicester City, das nach der Meistersaison 2015/16 in der Premier League im darauffolgenden Jahr zwischenzeitlich sogar im Abstiegskampf steckte.

Konnte den Mainzer Absturz nicht verhindern: Martin Schmidt