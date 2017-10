Abwehr - Kyriakos Papadopoulos (Hamburger SV ): Der Hamburger Abwehrchef bot eine überragende kämpferische Leistung. Er warf sich in jeden Zweikampf und behielt in vielen Duellen die Oberhand. Ob mit dem Fuß, dem Oberschenkel oder dem Kopf, der Grieche hielt jedes regelkonforme Körperteil in die Schussversuche der Münchener. Am Ende wurde der große Kampf nicht belohnt: Hamburg verlor 0:1.