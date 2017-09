Tor - Marwin Hitz (FC Augsburg): Der Torhüter des FCA hatte entscheidenden Anteil am Auswärtssieg seiner Mannschaft in Frankfurt. Sieben Torschüsse parierte der Schweizer, beim Gegentreffer konnte auch er nichts ausrichten. Vor allem in der Schlussphase stand der 29-Jährige im Mittelpunkt, behielt stets die Nerven und sicherte seinen Augsburgern mit sensationellen Paraden und Reflexen den Auswärtserfolg.