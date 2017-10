Mittelfeld - Leon Bailey (Bayer 04 Leverkusen): Als Bailey in der ersten Minute gleich die erste Ecke für Leverkusen gegen Köln herausholte, zeichnete sich skizzenhaft ab, dass der Jamaikaner einen guten Tag erwischt hatte: Er war unentwegt auf der rechten Bahn unterwegs und setzte zahllose Offensivaktionen. Gelungene Dribblings, gefährliche Flanken und als Krönung sein Treffer in der 54. Minute. Hätte er in der Entstehung des möglichen dritten Leverkusener Treffers nicht den Oberarm benutzt, wäre sein Assist für Kevin Volland ein weiteres Highlight gewesen.