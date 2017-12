Angriff - Tim Kleindienst (SC Freiburg): Nils Petersen hat in den verganenen drei Bundesliga-Spielen sechs Tore geschossen. Da geht etwas unter, dass sich an seiner Seite ein Stürmer in die Startelf gespielt hat, den viele zu Beginn der Saison nicht auf der Rechnung hatten. Der lauf-und kopfballstarke Stürmer bereitete in Augsburg alle drei Freiburger Treffer vor. An ihm lag es nicht, dass Freiburg noch den Ausgleich hinnehmen musste: Als er in der 73. Minute als einer der lauftstärksten Spieler ausgewechselt wurde, stand es noch 3:1.