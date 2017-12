Abwehr - Marcel Schmelzer (Borussia Dortmund): Der Kapitän hatte sich zuletzt mit der harschen Kollegen-Kritik weit aus dem Fenster gelehnt - aber er ließ Leistung folgen. Auch in der schwächeren ersten Hälfte der Dortmunder war Schmelzer ein Aktivposten. Der Linksverteidiger beackerte die linke Außenbahn, blieb in der Defensive fehlerlos und war in der Offensive aktiv an mehreren gefährliche Aktionen beteiligt.