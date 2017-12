Tor - Tom Starke (Bayern München): Der Oldie (hinten im Bild) rückte wegen einer Adduktoren-Verletzung von Neuer-Vertreter Sven Ulreich in die Startelf und bestritt so sein erstes Pflichtspiel seit Mai. Der 36-Jährige lieferte in seinem 100. Bundesligaspiel eine souveräne Vorstellung ab, wehrte alle Schüsse ab. Starke strahlte außerdem viel Ruhe und Routine aus, wie man es vom ältesten eingesetzten Münchner in dieser Saison erwarten darf.